PNRR, la provincia selezione funzionari ad indirizzo economico-finanziario e amministrativo-organizzativo

L’Amministrazione provinciale ha avviato una selezione pubblica per assunzioni con contratto a tempo determinato di funzionari in possesso di almeno laurea triennale da destinare prioritariamente alle attività legate al PNRR.

Il bando prevede due distinti indirizzi, economico-finanziario e amministrativo-organizzativo, tra i quali i candidati sono tenuti a scegliere al momento della presentazione della domanda. È consentita infatti la partecipazione ad un solo indirizzo.

I funzionari selezionati saranno inquadrati a tempo pieno e determinato, categoria D, livello base, 1^ posizione retributiva del ruolo unico del personale provinciale. Il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato per le ore 12.00 del giorno 13 aprile 2023.

La domanda, firmata e scansionata, con allegata scansione del documento di identità (fronte e retro) in corso di validità dovrà essere inviata entro le ore 12.00 di lunedì 13 aprile mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo [email protected] (farà fede esclusivamente la data di spedizione risultante dal sistema di Posta Elettronica Certificata; sarà comunque onere del candidato verificare la ricevuta di avvenuta spedizione all’indirizzo PEC sopra specificato).

Il giorno 21 aprile 2023 sul sito www.concorsi.provincia.tn.it/selezioni saranno pubblicate, per ciascun indirizzo, la data e la sede delle prove. Al termine del processo di selezione si stileranno due distinte graduatorie di merito – una per ciascun indirizzo – che avranno validità triennale a partire dalla data di approvazione, e alle quali l’Amministrazione provinciale potrà attingere anche per eventuali assunzioni che non rientrino nelle attività legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

L’avviso di selezione – con i requisiti richiesti per la partecipazione, le modalità di presentazione della domanda, il programma d’esame e le modalità di svolgimento delle prove – la domanda di partecipazione sono disponibili al seguente link: http://www.concorsi.provincia.tn.it/selezioni/-nuovi/pagina248.html

