Entra nel vivo il programma della Pasqua musicale arcense

Il festival di musica classica e sacra eseguita nei luoghi più belli di Arco, da venerdì a domenica propone i tre concerti clou della 51ª edizione, per entrare con la musica nel pieno del periodo pasquale.

Venerdì 7 aprile nella chiesa evangelica della Santissima Trinità si tiene la Liturgia della Parola, celebrazione ecumenica della Passione a cura, insieme, del pastore Anton Geiser, predicatore della Chiesa evangelica in Germania e già pastore ad Arco, e del parroco della città, don Francesco Scarin, con i solisti della Pasqua musicale arcense, il quartetto di corni composto da Andreas Imkampe, Antje Beyer, Gerd Beyer e Samuel Gassert (inizio alle ore 16).

Sabato 8 aprile l’Orchestra della Pasqua musicale arcense diretta dal Mo. Juheon Han propone nel salone delle feste del Casinò municipale un concerto sinfonico con musiche di Ludwig Van Beethoven (la ouverture da Egmont, op. 84), di Richard Strauss (il concerto per corno e orchestra n. 1, op. 11 in mi bemolle maggiore, solista Fabian Schröder) e di Pëtr Il’ič Čajkovskij (il concerto per violino e orchestra, op. 35 in re maggiore, solista Gustavo Surgik). Inizio alle ore 20.45, direzione artistica di Peter Braschkat.

Domenica 9 aprile, infine, il tradizionale concerto di Pasqua nella chiesa Collegiata dell’Orchestra della Pasqua musicale arcense, direttore il Mo. Juheon Han, con musiche di Wolfgang Amadeus Mozart: la sinfonia n. 31, Kv297 (Pariser) in re maggiore e il concerto per violino e orchestra n. 5, Kv 219 in la maggiore, solista Chiarlotte Thiele. Inizio alle ore 20.45, direzione artistica di Peter Braschkat.

La Pasqua musicale arcense è organizzata dal Comune di Arco con il sostegno della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, in collaborazione con la sezione di Riva del Garda del Conservatorio di musica F. A. Bonporti, la Scuola musicale Alto Garda, la Parrocchia di Arco e la Comunità evangelica di Merano. Tutti i concerti sono a ingresso libero.

La Pasqua musicale arcense – L’idea della Pasqua nasce nel 1973 con un piccolo prologo musicale; all’anno seguente risale la prima edizione, con tre concerti in calendario. Da allora la rassegna si è ripetuta incessantemente, esclusi il 2020 e il 2021, gli anni della pandemia. L’idea nasce dal musicista Peter Braschkat, che si confronta con il pastore Otto Zanfrini della comunità evangelica e con mons. Luigi Flaim, decano cattolico di Arco.

Si vuole, attraverso la musica, creare le migliori condizioni di relazione e di scambio culturale fra il mondo germanofono e quello italiano, che ad Arco storicamente convivono. Il progetto viene sviluppato con l’allora Azienda autonoma di cura e soggiorno, guidata da Pietro Forcinella.

Si uniscono le lingue, le culture e le tradizioni, nell’ottica di consolidare la costituenda Unione Europea, costruendo un’orchestra internazionale, composta di musicisti provenienti da diverse nazioni. Dopo cinquant’anni e idealmente cinquanta edizioni, l’Europa è diventata una realtà concreta: sono scomparse le frontiere, esiste una moneta unica, anche l’entità politica ha preso forza e valore.

Ma quando se ne parlava all’inizio della manifestazione, l’Europa era più un auspicio che una realtà. Dalla prima edizione a oggi la direzione artistica è stata curata instancabilmente e pro bono dal maestro Peter Braschkat, già direttore dell’orchestra sinfonica di Heilbronn e docente di direzione d’orchestra presso l’Accademia di Mannheim. Il direttore dell’orchestra della Pasqua musicale arcense, che fino al 2017 era stato Peter Braschkat stesso, è ora il maestro coreano Juheon Han.

Nel corso di cinquant’anni, anche la cultura musicale di Arco ha avuto, grazie a questo festival, un notevole incremento; grazie all’ambiente creatosi intorno alla manifestazione sono infatti nate la Camerata musicale città di Arco e l’Ensemble vocale Nicolò d’Arco, che oggi partecipano alla rassegna con loro specifici concerti, e anche la prima scuola musicale cittadina, ora confluita nell’importante realtà della Smag, si formò su stimolo di questo evento internazionale.

Nel corso degli anni il festival ha ospitato eccellenze internazionali della musica, come i pianisti Gerhard Oppitz (Germania) e una giovanissima e già straordinaria Beatrice Rana, ora una delle musiciste più affermate a livello nazionale.

Il prosieguo del programma: venerdì 14 aprile, ore 20.45 Arco, auditorium di Palazzo dei Panni Conservatorio “F. A. Bonporti“, sezione di Riva del Garda, Concerto Musica per voci soliste, pianoforte e quartetto di fisarmoniche; sabato 15 aprile, ore 20.30 Arco, centro internazionale Via Pacis Gruppo Music Worship School di Via Pacis Worship for Peace Indie-pop-rock e christian music; domenica 16 aprile, ore 17.30 Arco, salone delle feste del Casinò municipale Orchestra di fisarmoniche “Città di Arco” Concerto di primavera.

