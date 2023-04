Dramma ad Arco: aggredisce due sorelle e poi si toglie la vita, emersi alcuni dettagli

Pubblicità

La scorsa notte, un 43 enne avrebbe picchiato brutalmente la propria ex compagna e la sorella della donna con un oggetto (QUI link), sembrerebbe un matterello, per poi togliersi la vita.

Da tempo in Trentino, i protagonisti di questa vicenda sono originari della Campania: il 43 enne Gaetano Piro, la ex compagna Maria Santonastasio e la sorella di Maria, Brigida.

Maria e Gaetano erano in crisi da tempo e la donna era tornata in Campania, salendo in Trentino con la sorella solo per recuperare alcune cose di sua proprietà.

Le due sorelle, per timore di qualche reazione da parte di Gaetano, avevano chiesto ospitalità in un appartamento della canonica: lo stesso dove ieri notte è scoppiata la tragedia: l’uomo ha picchiato con un matterello prima Maria e poi la sorella accorsa in suo aiuto.

Qualche ora dopo, mentre le due donne erano state portate in codice rosso a Trento in ospedale, il 43 enne si è tolto la vita nel proprio appartamento. A scatenare la furia dell’uomo – sembrerebbe – anche dei problemi con il lavoro.

Ad effettuare gli accertamenti riguardo alla situazione sono i Carabinieri di Riva del Garda. Le donne sono – al momento – al Santa Chiara di Trento in terapia intensiva ed in prognosi riservata.