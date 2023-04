Contributi per associazioni sportive, aperti i termini per fare domanda

Pubblicità

Le associazioni sportive hanno tempo fino a mercoledì 31 maggio per presentare domanda di contributo per l’organizzazione di manifestazioni sportive da realizzare nel secondo semestre del 2023 e per la gestione ordinaria della stagione agonistica 2022/2023.

Le domande dovranno essere presentate utilizzando la modulistica presente sul sito del Comune nell’area dedicata allo sport e inviate via pec all’indirizzo [email protected] o, in alternativa, via mail a [email protected]. Si ricorda di allegare copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio Sport al numero telefonico 0461.884108 o all’indirizzo email [email protected], indicando il recapito telefonico e scrivendo nell’oggetto “Domanda di contributo associazioni sportive”.

