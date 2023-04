Consegnata la targa di bottega storica alla pelletteria Zotta in via S. Vigilio

Pubblicità

È stata consegnata oggi, giovedì 6 aprile, da parte dell’Assessore alle attività economiche e vicesindaco Roberto Stanchina la targa di bottega storica ad Alessandro Zotta, dell’omonima ditta.

L’attuale titolare del negozio di vendita al dettaglio di pelletteria e articoli da viaggio, situato in via San Vigilio 24/26, ha rilevato l’attività nel 2006 dallo zio Giacomo Zotta – Valmoda. Lo zio ha esercitato l’attività di vendita al minuto di pelletteria e valigeria a Trento sin dal 1954 nella sede di Via Garibaldi e dal 1963 nella filiale di Via San Vigilio. È del novembre 2006 l’acquisto del ramo d’azienda da parte del nipote Alessandro Zotta.

Come affermato dall’assessore Stanchina «È sempre un piacere per me consegnare questo riconoscimento che comprende anche l’iscrizione all’albo provinciale delle Botteghe storiche trentine. Grazie al vostro impegno e alla vostra costanza l’anno prossimo raggiungerete i settant’anni di attività, complimenti davvero per questo traguardo e in bocca al lupo per il futuro».

