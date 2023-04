Berlusconi sempre grave, ci sono forti preoccupazioni

Pubblicità

“Il Presidente Silvio Berlusconi è attualmente ricoverato in terapia intensiva per la cura di un’infezione polmonare. L’evento infettivo si inquadra nel contesto di una condizione ematologica cronica di cui è portatore da tempo: leucemia mielomonocitica cronica, di cui è stata accertata la persistente fase cronica e l’assenza di caratteristiche evolutive in leucemia acuta. La strategia terapeutica in atto prevede la cura dell’infezione polmonare, un trattamento specialistico citoriduttivo mirato a limitare gli effetti negativi dell’iperleucocitosi patologica e il ripristino delle condizioni cliniche preesistenti.» Questo il bollettino firmato dai professori Alberto Zangrillo e Fabio Ciceri diffuso nel pomeriggio di oggi.

Da ieri Silvio Berlusconi è di nuovo ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano, da cui era stato dimesso lo scorso 30 marzo. Il leader di Forza Italia si trova in terapia intensiva. Fonti vicine al leader di Forza Italia fanno sapere che sta seguendo le terapie ed è vigile.

La situazione sarebbe grave ma stazionaria. Molte le preoccupazioni da parte della famiglia e delle persone più vicine a Silvio Berlusconi che ha ricevuto la visita di tutti i figli. La compagnia è sempre stata vicina a lui fin dal momento del ricovero.

In queste ore stanno arrivando migliaia di messaggi da tutta la Lombardia da parte dei militanti, ma anche di gente comune, che esprimono vicinanza e sostegno al Presidente Berlusconi.

«È un lungo abbraccio, uno tsunami di affetto nei confronti di un uomo straordinario che ci ha insegnato tanto. La Lombardia ha bisogno di lui, della sua forza, della sua leadership, della sua autorevolezza internazionale. Lo aspettiamo a braccia aperte». Lo dichiara in un nota Alessandro Sorte, deputato di Forza Italia e Coordinatore Regionale per la Lombardia del partito azzurro

“Non ho mai votato Berlusconi ma bisogna fargli gli auguri di tornare a fare il suo lavoro. Conosco la leucemia e credo che sia in una condizione critica” ha dichiarato il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso della trasmissione Tagadà su La7. “Penso – ha aggiunto – che sia la chiusura, di fatto, della seconda Repubblica. La seconda Repubblica è Berlusconi, nel bene e nel male. Non ho mai creduto alla sua successione. E questo ha anche aspetti positivi, vedi i conflitti di interesse. Si chiude un pezzo di storia. Ma la vita è più larga della vita. È stato un leone, anzi, è un leone”.