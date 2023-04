Anche a Rovereto vandalizzati i manifesti della lega

Pubblicità

Pubblicità



Nuovo atto vandalico nei confronti di un manifesto elettorale della Lega con in primo piano Fugatti. Era successo alcuni giorni fa a Trento presso la stazione ferroviaria, ora i «soliti noti» sono entrati in azione anche a Rovereto.

«Non è la prima volta che qualche vigliacco prova a offendere, insultare o minacciare Maurizio Fugatti con murales maleducati o imbrattando i nostri manifesti. I soliti vigliacchi pensano di intimidire e di minacciare con toni e slogan che non hanno alcuna cittadinanza in una comunità democratica» – disse allora il commissario della Lega Trentina Diego Binelli.

Sulla stessa linea anche le dichiarazioni della capogruppo della Lega in consiglio provinciale: «La campagna elettorale è ancora agli albori ma gli atti di vandalismo nei confronti della Lega e del Presidente Fugatti sono già all’ordine del giorno. Dopo il manifesto imbrattato a Trento nei pressi della stazione ferroviaria, è stato il turno di Rovereto. Il cartellone raffigurante il Presidente della Provincia, affisso in Piazza Damiano Chiesa, ha subito la medesima sorte: la figura del Governatore imbrattata con della vernice rossa. Le manifestazioni democratiche dei nemici della Lega e del nostro Presidente sono note, a cominciare dalle minacce di morte, ma non ci spaventano. Solidarietà al Presidente, dunque, e avanti a testa alta per il nostro Trentino”. Così Mara Dalzocchio a Capogruppo provinciale Lega Salvini Trentino.