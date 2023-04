Al via il Torneo Internazionale “Città della Pace”, apre il Villaggio dello Sport

Pubblicità

Oggi l’inaugurazione dello spazio in centro città con eventi, musica e giochi. Sabato via alle partite: tornano Giappone e Kuwait, debutto India.

Tutto pronto per la 35a edizione del Torneo Internazionale “Città della Pace”, in programma a Rovereto come da tradizione durante il week end di Pasqua, ma che inizia ufficialmente già oggi alle 17 con l’inaugurazione del Villaggio dello Sport, allestito nel Cortile Urbano di via Roma e aperto anche dalle 10 venerdì e sabato.

Il Villaggio sarà accessibile a tutti: durante la giornata grandi e piccini potranno godersi i giochi sportivi allestiti (tra cui la “Basket Arena”, un campo di 3v3 allestito da Aquila Basket) e i food truck di Nunu’s Italia, oltre a numerosi eventi ed iniziative. Si parte questa sera con la “Serata Azzurra”, che avrà come tema i trionfi sportivi tricolori e la musica italiana, venerdì spazio al Welcome Show che accoglierà tutte le squadre partecipanti al torneo, infine il sabato sera sarà la “Serata Multicolore” che celebrerà i trionfi sportivi mondiali e la musica internazionale.

Il Torneo, che da oltre trent’anni è tra i più attesi a Rovereto e in Vallagarina, vuole continuare sul solco tracciato da qualche edizione, puntando sui settori giovanili di quattro discipline (calcio, basket, pallanuoto e palla-tamburello), mettendo al centro i valori su cui si basa: amicizia, fair-play, incontro e pace, in questo periodo più che mai, che sono protagonisti non solo sui campi ma anche durante gli eventi collaterali che caratterizzano il torneo: sabato mattina in programma la Cerimonia di Apertura alla Campana dei Caduti e la sfilata per le vie del centro (al ritorno dopo l’ultima volta nel 2019) che si concluderà in piazza Umberto Savoia sotto la cupola del MART, mentre domenica sera ci sarà la tradizionale Cerimonia di Chiusura allo Stadio Quercia.

Sabato pomeriggio il via alle partite su 15 siti gara diversi a Rovereto e in Vallagarina: si giocherà quindi a calcio (categorie U8, U11, U13, U15, U17, Women Open Age e Women Under 15, per la prima volta al Torneo), basket (U10), pallanuoto (U12) e palla-tamburello (U15). Nella giornata di sabato a Lizzana si terrà anche un triangolare dimostrativo della categoria “Special” del torneo di calcio, riservata a calciatori e calciatrici con disabilità intellettivo-relazionali e patologie psichiatriche.

Saranno 9 le nazioni partecipanti al Torneo, per un totale di circa 2000 atleti, con la conferma della Germania, dell’Austria, dell’Albania e della Polonia. Ritorna dopo qualche anno anche la Svizzera, con tre squadre del FC Concordia Lausanne. Le novità principali arrivano però dall’Asia: tornano per la prima volta dopo la pandemia Giappone e Kuwait, con le Milan Academy di Aichi e Loyac, entrambe nell’Under 11.

In 35 anni di Torneo le nazioni che hanno partecipato sono parecchie, e non è semplice trovarne di nuove: per questo motivo la partecipazione dell’India con l’Under 13 della Milan Academy Kerala è motivo di grande soddisfazione. La nona nazione è ovviamente l’Italia, con una forte presenza di squadre locali, ma anche di altre squadre che si faranno parecchi chilometri per esserci, come l’Ariccia Football Academy.

I VOLONTARI – Numeri impressionanti per quanto riguarda il progetto Junior Team, che coinvolge come volontari giovani delle scuole superiori e dei primi anni di università come volontari sui campi durante l’evento. Le adesioni sono state davvero tantissime: saranno 150 infatti i ragazzi che si daranno da fare durante il weekend di Pasqua nelle attività più disparate: accompagnare e supportare le squadre straniere, gestire la logistica dei siti gara, dal momento agonistico agli eventi collaterali, dall’info-point alla vendita del merchandising; gestire i momenti di animazione, le attività legate alla comunicazione e ai social network e molto altro ancora. Un solo obiettivo comune: rendere il #tdp2023 indimenticabile.

I NUMERI – 120 – Le squadre iscritte al Torneo nelle quattro discipline, 2000 – Gli atleti attesi nel weekend di Pasqua a Rovereto, 250 – Le partite in programma nella 35a edizione del Torneo.

9 – Gli anni passati dall’ultima vittoria di una squadra italiana nell’U17: era il 2014 e vinse il Calisio (nelle edizioni successive due vittorie a testa per gli olandesi dello Zeeburgia, i serbi del Rad Belgrado e i polacchi del Gornik Zabrze, che quest’anno cercano il terzo successo).

Oltre 250 – I volontari che contribuiscono alla riuscita dell’evento: 150 membri dello Junior Team, 30 Responsabili Sito Gara, 30 membri dello staff, a cui si aggiungono fotografi, volontari delle società sportive e tantissime altre figure…

346 – I giorni di lavoro per organizzare il Torneo: la prima riunione si è tenuta appena una settimana dopo la fine dell’evento 2022.

