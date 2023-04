Silvio Berlusconi ricoverato in terapia intensiva al san Raffaele

Pubblicità

Pubblicità



Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele. Il leader di Forza Italia era già stato ricoverato nell’ospedale milanese nei giorni scorsi, per alcuni accertamenti.

Berlusconi, a quanto si apprende, è in terapia intensiva per problemi cardiovascolari ma la sua situazione sarebbe stabile.

Fonti di Forza Italia riferiscono che si trova “in stato stazionario ma vigile”. La situazione però sarebbe delicata secondo alcune fonti e l’ex premier sarebbe anche in pericolo di vita. Berlusconi ha 86 anni.

Pubblicità Pubblicità

“Silvio Berlusconi parla ed è stato ricoverato perché non era stato risolto il problema di un’infezione precedente”. Lo ha detto Antonio Tajani a margine della ministeriale Esteri alla Nato, precisando di non aver potuto sentirlo direttamente poiché impegnato in altri incontri e privo del telefono.

Per Silvio Berlusconi si è sostanzialmente riproposto lo stesso problema di ossigenazione, dovuto anche agli effetti del post Covid, che aveva indotto i sanitari a ricoverarlo a fine marzo.

Un problema che protraendosi porta all’affaticamento del sistema vascolare e dei polmoni – si spiega in ambienti sanitari – riproducendo anche i sintomi caratteristici della polmonite anche se non si tratta di polmonite.

Pubblicità Pubblicità



Il san Raffaele doveva emettere un bolletino medico oggi, ma la comunicazione è stata rinviata a domani. Attimi di apprensione in tutto il mondo per le condizioni dell’ex premier. La notizia è stato diffusa su tutti i giornali online del mondo.

Qualche giorno di ricovero – Silvio Berlusconi, a quanto si apprende, trascorrerà la notte al San Raffaele. Per l’ex premier però potrebbe profilarsi un ricovero di più giorni. «Forza Silvio» Twitta la premier Giorgia Meloni.

Lo scorso lunedì 27 marzo, il leader di Forza Italia si era recato sempre al San Raffaele per alcuni controlli di routine ed era stato dimesso dopo 3 giorni, facendo rientro alla sua abitazione.

Il senatore era uscito dall’ospedale accompagnato da Marta Fascina ed era entrato in auto senza rilasciare dichiarazioni ma rivolgendo comunque un cenno di saluto ai giornalisti e ai curiosi presenti sul posto.