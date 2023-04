Sant’Orsola, completata la nuova caserma dei Vigili del fuoco

Pubblicità

La realizzazione di un magazzino al servizio del cantiere comunale completerà la nuova caserma dei Vigili del fuoco volontari di Sant’Orsola Terme.

“La riqualificazione dei sistemi infrastrutturali locali consentirà la massima valorizzazione del patrimonio comunale” spiega il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, che nell’ultima seduta di Giunta ha proposto il finanziamento del magazzino attraverso il Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale, destinato anche ad interventi di sviluppo territoriale.

Il contributo concesso dall’esecutivo ammonta a 475mila euro (pari al 95% della spesa), che si aggiunge all’importo di 1,8 milioni da parte del Servizio antincendi e Protezione civile/Cassa provinciale antincendi per la caserma dei Vigili del fuoco. “L’intervento del magazzino comunale riveste infatti interesse in ambito sociale, dato che è collegato alla realizzazione della struttura al servizio del Corpo che conta 30 vigili compresi gli allievi. Si qualifica dunque come struttura strategica e di garanzia per i servizi primari della comunità” conclude il presidente Fugatti.

Il progetto riguarda l’edificio che era stato costruito nel 1980 come sede del magazzino del Consorzio prodotti agricoli Sant’Orsola. La costruzione è stata ampliata e modificata nel 2000 come edificio adibito a cantiere comunale.

Questa struttura, pur di ampia superficie, non garantisce l’altezza necessaria a ospitare l’autorimessa dei Vigili del fuoco volontari. I costi per l’adeguamento sismico e antincendio risulterebbero superiori a quelli previsti per demolizione e ricostruzione.

Il nuovo edificio sarà diviso dunque in due lotti principali: magazzino comunale ed autorimessa con palazzina sviluppata su tre livelli, che ospita i principali locali per l’attività operativa interventistica e di supporto.

