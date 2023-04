Gelate, danni ingenti nella bassa Val di Non

Pubblicità

Danni ingenti stanotte in Bassa Val di Non. Alle 1.30 di stanotte il termometro è sceso sotto zero, fino ad arrivare nelle zone basse in località Paludi anche a – 5 sotto zero.

Gelate che hanno colpito il Comune del Conta’ precisamente a Cunevo. Come si vede dal report fotografico le piante sono in una fase molto delicata, quella antecedente alla fioritura, dove si vedono i boccioli rosa. Su alcune piante i fiori sono già aperti.

Purtroppo le piante sono in stress idrico per la cronica mancanza d’ acqua. I consorzi di miglioramento fondiario della bassa Val di Non hanno chiesto l’autorizzazione per iniziare prima ad irrigare a goccia.

La concessione infatti parte il 15 di Aprile. L’assessorato dell’agricoltura sembra però abbia negato l’autorizzazione. I danni dal freddo e dalla siccità sono comunque ingenti. «Nel nostro comune del Conta’ non abbiamo acqua per produrre l’antibrina – spiega Danilo Iob titolare dell’azienda Bio di Contà – ma come sempre nessuno ci ascolta e dobbiamo andare avanti».

Le previsioni purtroppo non sono buone perché il freddo continuerà per tutta la settimana. Poche le possibilità che arrivi la pioggia. (le foto sono dell’azienda Bio di Danilo Iob)

