Cloz si prende cura dell’ambiente: un successo la “Giornata Ecologica”

Ha riscosso un grande successo la “Giornata Ecologica” a Cloz, tenutasi domenica scorsa, 2 aprile, e organizzata dalle associazioni locali quali Asuc, Alpini, Vigili del Fuoco e Pro Loco.

Una splendida giornata per tutti, trascorsa a prendersi cura dell’ambiente.

Oltre che per il sole, è stato un momento significativo anche per aver condiviso tutti assieme un’esperienza che ha legato grandi e piccini in un progetto utile a tutta la comunità.

L’invito a partecipare era stato esteso infatti a tutta la popolazione e anche alle scuole dell’infanzia e primaria.

A mezzogiorno, al termine delle attività svolte durante la mattinata, i partecipanti si sono meritati un pranzo gustoso nella Sala Incontri.

«È stata una giornata ricca di significato – commentano con soddisfazione gli organizzatori – una giornata che ci ha resi consapevoli dell’importanza di mantenere puliti i nostri boschi e l’ambiente che ci circonda».