Ciampac, ultime sciate di una stagione record

Ultima settimana di sci anche per gli impianti del Ciampac, raggiungibile con la telecabina da Alba di Canazei, che si appresta a chiudere una stagione molto positiva. Complice la recente nevicata in quota, l’attuale ondata di freddo e l’esposizione delle piste a nord, l’ottima sciabilità sarà garantita fino a martedì 11 aprile.

Cresciuti rispetto alla scorsa stagione sia i primi ingressi (+19%) che i passaggi (+23%). Da sottolineare anche l’aumento dei biglietti solo andata e ritorno, per raggiungere la conca a 2000 metri: oltre 3.000 persone in più sono infatti salite in quota senza sci.

Un incremento stimolato dai nuovi percorsi dedicati alle ciaspole e alle azioni di comunicazione attivate proprio per promuovere la zona come destinazione a misura di famiglia. Basti pensare che sono quasi raddoppiati i passaggi dei bambini nella fascia 0-8 anni che hanno potuto divertirsi sulla neve nel parco giochi vista Piz Boè o con la slitta.

Apprezzata anche l’iniziativa “Dietro le quinte dello sci”, ideata per far scoprire al pubblico il lavoro necessario per la preparazione di piste perfette, in programma ogni giovedì. Disponibile anche in lingua inglese, ha coinvolto anche ospiti stranieri, tra cui un gruppo di venti olandesi che hanno manifestato tutto il loro entusiasmo per aver visto il mondo dell’innevamento così da vicino.

“Siamo davvero molto soddisfatti di questa stagione e ringrazio i nostri collaboratori che hanno contribuito a renderla tale – commenta Tullio Pitscheider, Presidente Funivia Ciampac – . Le ciaspole si sono dimostrate un ottimo traino, complici anche le scarse nevicate a bassa quota, e occasione di visibilità. Chiudiamo con il sorriso ed una grande voglia di ripartire al meglio a giugno con tante novità che aspetteranno i nostri ospiti in quota”.

La stagione estiva, in partenza il 17 giugno, prevede infatti un arricchimento della proposta per famiglie con la realizzazione di un sentiero tematico dedicato ai grandi mezzi meccanici, il potenziamento del Ciampark e un percorso originale per gli adulti che vogliono assaporare la montagna fino in fondo.

