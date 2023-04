Varone: dal 5 di aprile attenzione alle modifiche della viabilità

Pubblicità

Da mercoledì 5 aprile la viabilità sulla Provinciale 36 delle Grazie, diramazione di Varone, subirà una serie di modifiche, come stabilito da una ordinanza del Servizio gestione strade della Provincia.

Ecco le modifiche:

1. sono revocati il senso unico nella direzione di marcia sud-est (verso località Pasina) e il contestuale senso vietato in direzione di località Foci nel tratto dall’intersezione con la Provinciale 36 in località Pasina all’intersezione con via Fornasetta e dall’intersezione con via Mazzano all’intersezione con via Giacomo Bozzoni, ed è ripristinato il doppio senso di circolazione;

2. è istituito il senso vietato nella direzione di marcia verso Varone dall’intersezione con la Provinciale 36 in località Pasina, a esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico;

3. è istituito l’obbligo di proseguire diritto sulla Statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno

all’intersezione con la Provinciale 36 delle Grazie diramazione Varone per i veicoli che scendono da Tenno e vanno verso Riva del Garda, a esclusione dei mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e dei mezzi adibiti al trasporto pubblico;

4. è istituito l’obbligo di proseguire diritto sulla Statale 421 dei Laghi di Molveno e Tenno alla intersezione con via Mazzano e alla intersezione con via Giacomo Bozzoni, a esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze dell’ordine.

L’ordinanza fa seguito a una precedente della fine di giugno del 2022 con cui nei due tratti in oggetto della Provinciale 36 delle Grazie, diramazione di Varone, era stata introdotta la regolamentazione della circolazione a senso unico nella direzione di marcia sud-est (verso località Pasina).

«Visto il verbale della Conferenza di servizi del 6 marzo 2023 -si legge nell’ordinanza- avente a oggetto il “Miglioramento della sicurezza lungo la SP 36 dir, con riferimento anche alle utenze deboli (pedoni e ciclisti)”, dal quale emerge che a seguito delle simulazioni elaborate nell’ambito dello studio dei flussi di traffico per i diversi scenari di regolamentazione della circolazione lungo l’asse via Venezia-via delle Cartiere (SP 36 dir), è stato valutato che lo scenario 9 ipotizzato dalla Provincia appare quello più performante, in relazione ai diversi obiettivi da perseguire».

Lo scenario 9 – come spiegato nel testo – «prevede il ripristino del doppio senso di marcia sulla Provinciale 36, diramazione di Varone, con l’introduzione di una serie di divieti di svolta, alcuni dei quali non applicabili ai mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e ai mezzi adibiti al trasporto pubblico».