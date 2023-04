Valsugana: i sorpassi pericolosi sulla Statale 47 – IL VIDEO

Pubblicità

Continuano i sorpassi pericolosi da parte dei soliti «fenomeni» che oltre che mettere in pericolo la propria vita rischiano di coinvolgere in incidenti anche ignari automobilisti che invece rispettano il codice della strada.

Un «pazzo» stasera verso le 18.00 sulla Statale della Valsugana ha cominciato a sorpassare molte autovetture fregandosene altamente della riga continua che segnala il divieto assoluto di sorpasso.

In uno di questi azzardati sorpassi è stato ripreso da un automobilista grazie alla dash cam installata sul parabrezza. (clicca qui per vedere il video integrale)

Il conducente della Fiat 500X 4×4, dall’età apparente di circa 40 anni tenta il nuovo sorpasso, ma si capisce subito che qualcosa non va, probabilmente non ha inserito la marcia giusta e per questo il sorpasso diventa lentissimo.

Dalla parte opposta arriva un furgoncino che per evitarlo si sposta pericolosamente sulla destra.

La statale 47 è sicuramente una strada pericolosa, ma lo diventa ancora di più quando questa tipologia di automobilisti la frequenta. (clicca qui per vedere il video integrale)

