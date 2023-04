Un mese impegnativo per i Vigili del Fuoco di Mezzolombardo: a marzo 22 interventi

Pubblicità

Quello appena concluso è stato un mese impegnativo per i Vigili del Fuoco volontari di Mezzolombardo.

Durante il mese di marzo, infatti, i pompieri stati allertati per 22 interventi. I più rilevanti sono stati 1 incendio tetto, 1 incendio abitazione, 3 incendi canna fumaria e un 1 supporto elisoccorso.

«Siamo inoltre intervenuti per diversi incidenti stradali, fortunatamente tutti di lieve entità e senza conseguenze gravi per le persone coinvolte ed in supporto ai colleghi di Mezzocorona per lo scoperchiamento di un capannone industriale causa vento» fa sapere il Corpo di Mezzolombardo.

Oltre all’interventistica, si sono tenuti i consueti ritrovi addestrativi del venerdì (per un totale di 5) e dei servizi extra quali la visita all’asilo nido “Il Quaqquadrillo” e una visita delle classi quinte elementari alla caserma.

Inoltre, per gli allievi prosegue l’attività di gruppo con la preparazione all’ormai imminente campionato CTIF.

