Serata impegnativa per i Vigili del Fuoco di Dro: vari gli interventi

Le squadre dei vigili del fuoco di Dro, nella serata di ieri, sono state impegnate in vari interventi.

Il primo intervento è avvenuto ieri verso le 19.30, per lo sblocco di un ascensore con una persona all’interno, in una palazzina di via Sebastiani, nella zona a sud del centro abitato di Dro. Sul posto è intervenuto un mezzo poli soccorso con 6 vigili.

A seguire, intorno alle 03:00 del mattino, c’è stato un altro intervento: i Vigili del Fuoco sono infatti intervenuti per l’incendio di un macchinario all’interno dell’azienda Meccanica del Sarca, nella zona artigianale di Pietramurata.

Un macchinario all’interno del reparto della lavorazione del legno, ha infatti preso improvvisamente fuoco, e le fiamme hanno invaso l’intero reparto. Gli operai presenti hanno prontamente utilizzato alcuni estintori per cercare di controllare l’incendio.

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con 13 uomini e 4 mezzi quali Autobotte, poli soccorso e 2 mezzi in supporto.

Le operazioni di spegnimento sono state coordinate dal comandante Luca Sartorelli: i vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere gli ultimi focolai rimasti accesi e messo in sicurezza l’area.

Solo verso le 6 del mattino gli operai sono potuti rientrare nel reparto. Fortunatamente, i danni sarebbero limitati al macchinario, e non ci sarebbero danni alle persone o ad altre strutture.

