Controlli a Trento: arrestata una latitante di 38 anni

Lo scorso weekend, gli agenti della Squadra volanti di Trento hanno identificato e arrestato una 38 enne destinataria di una misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Massa Carrara.

La donna – nell’ambito dei controlli per la prevenzione e il contrasto del traffico di stupefacenti – è stata identificata in piazza Leonardo Da Vinci. Successivamente è stata trasferita nel carcere di Trento.

Nel corso dell’operazione in questione – senza dimenticare i controlli che sono poi stati effettuati in alcuni locali pubblici del centro per garantire il rispetto delle norme in materia di pubblici esercizi – sono state anche identificate oltre un centinaio di persone. Tra queste, tre (cittadini italiani) sono state denunciate a vario titolo.