«Con la testa tra le nuvole» torna il 6 maggio al Museo Caproni

Giovedì 6 aprile 2023 al Museo Caproni a Trento, la Fondazione Museo storico del Trentino propone “Con la testa fra le nuvole“, alcune iniziative pensate per grandi e piccini. Tra simulatori, hangar game, visite guidate e letture: prima di Pasqua, una giornata di attività per le famiglie al Museo dell’aeronautica Gianni Caproni.

Dalle 14.30 alle 17.30 saranno utilizzabili tre simulatori di volo: due SPAD e un Cessna. I primi sono la riproduzione fedele del posto di comando di due caccia della prima guerra mondiale, che riportano ai tanti aerei storici che si possono ammirare e scoprire all’interno del museo. Il secondo invece è un modello da turismo, con una plancia comandi più complessa e più moderna.

Sarà inoltre possibile partecipare ad un simpatico hangar game, una divertente caccia al tesoro tra gli aerei con in palio un premio speciale.

In programma anche le letture per bambine e bambini: alle ore 15 i più piccoli potranno conoscere “Il piccolo principe”. Alle ore 16 infine è prevista una visita guidata gratuita, pensata per tutti, grandi e piccini. Per informazioni: [email protected] e 04611747045.

Il Museo dell’aeronautica Gianni Caproni è in via Lidorno 3 a Trento ed è aperto da martedì a domenica dalle 10 alle 18. Apertura straordinaria anche lunedì 10 aprile (Pasquetta) sempre dalle 10 alle 18.