Centinaia di persone a Malosco per “La Passione di Cristo narrata da sua Madre”

Grande successo domenica scorsa, 2 aprile, a Malosco per la rappresentazione “La Passione di Cristo Narrata da sua Madre”, portata in scena dal Gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS in collaborazione con il Comune di Borgo d’Anaunia, la Pro Loco di Malosco, il Gruppo Alpini di Malosco, i Vigili del Fuoco e il Gruppo anziani di Fondo.

All’evento hanno partecipato centinaia di spettatori provenienti da tutto il Trentino-Alto Adige. Tra le personalità politiche presente anche l’assessora Nadia Pilati del Comune di Borgo d’Anaunia.

La rappresentazione ha visto in scena una sessantina di figuranti, tra i momenti più toccanti: il tradimento di Giuda, l’Ultima Cena di Gesù con gli Apostoli, la drammatica salita al Calvario, il commovente incontro di Cristo con la Madre, la morte del Salvatore in Croce e la Pietà della Madonna al momento della deposizione.

In un clima di profonda commozione questi momenti sono stati vissuti da tutti molto intensamente. Non son mancate lacrime e plausi da parte di tutti gli spettatori.

Il presidente del gruppo storico culturale Arzberg Valle di Non APS ETS Mirko Ceccato ci tiene a ringraziare «tutti coloro hanno reso possibile lo svolgersi dell’evento. Un grazie particolare agli Hotel Belsoggiorno e La Montanina per la loro disponibilità».