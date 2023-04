Approvato il bando per la gestione dei centri d’accoglienza notturni

Pubblicità

La Giunta provinciale ha approvato, su proposta dell’assessore competente Stefania Segnana, il Bando per la concessione di contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna, cosiddetti dormitori permanenti, impegnando una cifra pari ad euro 3.116.200 per il periodo compreso tra il 1 maggio 2023 e il 31 ottobre 2027.

Il bando riguarda in particolare le strutture “Bonomelli” e “Casa San Lorenzo”, entrambe a Trento. La procedura precedentemente pubblicata aveva avuto esito parzialmente negativo. “Il bando risponde alla volontà di garantire a quella fascia adulta di popolazione fragile, in difficoltà e a rischio emarginazione o disagio presente sul territorio provinciale, un luogo in cui trovare accoglienza e un posto in cui trascorrere la notte o le ore più fredde della sera – spiega l’assessore Segnana -. Sono state introdotte importanti novità al fine di semplificare la futura gestione delle strutture agli enti gestori”.

La Provincia autonoma di Trento promuove una politica attiva e sussidiaria di contrasto alla grave emarginazione adulta attraverso un approccio complessivo volto alla differenziazione degli interventi e dei servizi specificatamente dedicati alle persone senza fissa dimora, orientati al perseguimento del maggior grado di inclusione possibile.

A tal fine, già nel settembre 2022 l’Amministrazione aveva approvato le “Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rivolti a persone adulte in condizione di grave emarginazione” e licenziato il “Bando di concessione dei contributi per la gestione di centri di accoglienza notturna permanenti e per l’approvazione delle graduatorie di soggetti idonei alla gestione di centri di accoglienza notturna invernali“, per il periodo dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2027.

In riferimento alla fattispecie dei “Dormitori permanenti integrati”, tale bando ha avuto esito parzialmente negativo in quanto le domande di contributo pervenute non sono risultate sufficienti a coprire intero fabbisogno di posti letto (228).

Per la gestione del compendio messo a disposizione dalla Provincia anche per il tramite del Comune di Trento, le strutture “Bonomelli” e “Casa San Giovanni”, entrambe in Via Lungadige S. Nicolò, che avrebbe assicurato 60 posti complessivi incrementabili di altri 40 nella stagione invernale, non è pervenuta alcuna domanda.

“Per tali ragioni abbiamo deliberato una nuova procedura per la gestione di questi due immobili, considerandoli però non più come un unico Dormitorio permanente integrato bensì come due Dormitori permanenti, andando di fatto ad escludere l’obbligo per il futuro gestore di garantire anche il servizio diurno – comunque garantito in altra sede – sia la qualifica unica di “compendio” delle due strutture, prevedendo pertanto la possibilità di una gestione disgiunta delle stesse” precisa ancora l’assessore.

In questo modo i 100 posti letto complessivi precedentemente assegnati all’unico compendio, nel nuovo Bando sono suddivisi tra i due distinti “Dormitori permanenti”, con 50 posti letto per la struttura “Bonomelli” (38 permanenti e 18 invernali) e 50 per “Casa San Giovanni” (30 permanenti e 20 invernali).

Una scelta dettata anche dalla volontà di semplificare la futura gestione e facilitare la partecipazione alla procedura selettiva da parte dei potenziali enti gestori.

Il dormitorio permanente è un servizio residenziale aperto tutto l’anno che accoglie con carattere di temporaneità, nelle fasce notturne e serali, persone adulte prive di adeguata sistemazione e senza fissa dimora, persone in situazione di gravi emarginazione o disagio presenti sul territorio provinciale, soggetti a rischio isolamento ed emarginazione sociale. La presenza di queste strutture va ad ampliare l’offerta di posti letto disponibili durante la stagione fredda (novembre – aprile).