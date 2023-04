1° Trofeo Teknocolor: il Veloce Club Borgo piglia tutto!

Pubblicità

Domenica 2 aprile è andato di scena il 1° Trofeo Teknocolor a Borgo Valsugana promosso Enrico Schwanauer, imprenditore ed appassionato locale di ciclismo.

La nostra testata aveva dato spazio per promuovere questa importante iniziativa sportiva riservata ai giovani ciclisti (Il ciclismo giovanile riparte da Borgo Valsugana con il 1° Trofeo Teknocolor – La voce del Trentino) .

Per la cronaca dominio assoluto degli atleti di casa che hanno conquistato le due classifiche, una riservata al maggior numero di partecipanti e una a punteggio.

Sono stati ben 180 gli atleti che hanno movimentato il centro di Borgo Valsugana su un percorso disegnato in modo impeccabile e in totale sicurezza dagli organizzatori.

Per la società di casa sono arrivare tre vittorie con Sofia Dal Molin per la categoria G2, Edoardo Lenzi e Giorgia Scwanauer per la categoria G3 maschile e femminile oltre a numerosi piazzamenti.

Grande soddisfazione per il “club ” guidato da Stefano Casagranda. Per la categoria “giovanissimi” che comprende atleti dai 7 ai 12 anni si trattava dell’esordio stagionale per questo 2023 iniziato nel migliore dei modi.

QUESTE LE CLASSIFICHE :

G1 MASCHILE: 1. Thomas Holzer (Aurora), 2. Leonardo Cenci (Borgo), 3. Tommaso Pasqua (Dro), 4. Martin Dalvit (Montecorona), 5. Mattia Dissegna (Borgo).

G1 FEMMINILE: 1. Elisa Catalano (Alto Adige), 2. Marta Brigà (Dro), 3. Chiara Fontanari (Aurora).

G2 MASCHILE: 1. Christian Della Janna (Alto Adige), 2. Federico Mosna (Borgo), 3. Martin Corcione (Volano), 4. Lorenzo Sicheri (Dro), 5. Elia Caresia (Forti e Veloci).

G2 FEMMINILE: 1. Sofia Dal Molin (Borgo), 2. Chiara Sebastiani (Montecorona), 3.GretaGirardi (Valle diCembra), 4. Emma Cench (Alto Adige), 5. Gaia Pirola (Borgo).

G3 MASCHILE: 1. Edoardo Lenzi (Borgo), 2. Santiago Benuzzi (Dro), 3. Mattia Tessadri (Cembra), 4. Leonardo Guglielmo Pasolli (Borgo), 5. Yuri Vicentini (Cembra).

G3 FEMMINILE: 1. Giorgia Schwanauer (Borgo), 2. Viktoria Turcan (Dro), 3. Giulia Cortina (Borgo), 4. Mia Cembrani (Volano), 5. Lisa Schipler (Cembra).

G4 MASCHILE: 1. Pablo Zanolini (Alto Adige), 2. Erick Moser (Montecorona), 3. Lorenzo Fontanari (Aurora), 4. Giacomo Giovannini (Cembra), 5. Nicolò Fruet (Lagorai).

G4 FEMMINILE: 1. Gea Capisani (Alto Adige), 2. Giulia Stefani (Forti e Veloci), 3. Maria Pedroni (Dro), 4. Tamara Laner (Cembra), 5. Marisol Panato (Borgo).

G5 MASCHILE: 1. Noel Endrizzi (Zambana), 2. Jacopo D’Aquilio (Lagorai), 3. Francesco Cozzini (Forti e Veloci), 4. Yuri Sicheri (Dro), 5. Pietro Revolti (Forti e Veloci).

G5 FEMMINILE: 1. Odette Leoni (Dro), 2. Syria Bastiani (Borgo), 3. Elena Fontanari (Aurora), 4. Camilla Bampi (Lagorai), 5. Margherita Donanzan (Borgo).

G6 MASCHILE: 1. Nicolò Trainotti (Forti e Veloci), 2. Samuel Dal Molin (Borgo), 3. Nicolas Botticchio (Forti e Veloci), 4. Victor Voltolini (Borgo), 5.Giovanni Donanzan (Borgo).

G6 FEMMINILE: 1. Elisa Falcomatà (Alto Adige), 2. Linda Giacomin (Borgo), 3. Alice Vicentini (Forti eVeloci), 4. BeatriceCasassa (Cembra), 5. Noemi Marcantoni (Forti e Veloci).

CLASSIFICA A SQUADRE N° PARTECIPANTI: 1. Veloce Club Borgo 30, 2. Gs Alto Adige e Montecorona 21, 4. Uc Valle di Cembra e Lagorai Bike 15, 6. Ciclistica Dro e Cc Forti e Veloci 14, 8. Aurora e Gc Zambana 7, 10. Libertas Laives 5, 11. Sc Volano Consolati Cicli 4, 12. Amici del Pedale Roncone 3, 13. Oltrefersina 1.

CLASSIFICA A SQUADRE A PUNTEGGIO: 1. Vc Borgo 47, 2. Alto Adige e Dro 27.