Paura per un bimbo di 6 anni morso da una vipera

Paura ieri pomeriggio in Trentino per un bambino di 6 anni morso ad una mano da una vipera. Il bambino stava camminando in campagna con i genitori quando ha infilato una mano in un cespuglio per prendere un fiore da regalare alla mamma.

Mentre stava cogliendo il fiore ha sentito un forte bruciore alla mano e una vipera allontanarsi. La mano del piccolo si è subito gonfiata.

Il bimbo è stato trasferito al Centro Antiveleni di Borgo Trento a Verona. Per fortuna non ci dovrebbero essere complicazioni, e potrebbe essere già dimesso nella giornata di domani.

Le vipere italiane hanno un morso che risulta fatale soltanto nello 0,1% dei casi e quasi sempre la mortalità dipende da complicazioni collaterali come reazioni allergiche, infarti o ictus e non dall’effetto diretto del veleno.

La prima cosa da fare dopo il morso di vipera è sdraiarsi supini e chiamare i soccorsi. Fatto questo, è bene lavare abbondantemente la ferita e fasciare l’arto colpito (solitamente si è morsi a piedi, caviglie e gambe) con una garza sterile, facendo attenzione a esercitare una certa pressione senza però stringere troppo. È bene evitare di assumere alcool o antidolorifici, a causa del loro effetto vasodilatatore.

La somministrazione del siero non è sempre la scelta terapeutica giusta nel caso di morso di vipera, anzi: possono darsi effetti collaterali anche importanti fino allo shock anafilattico. Si calcola che soltanto per il 10-20% dei pazienti morsi dal rettile si renda necessaria la sua somministrazione. Ci sono comunque dalle 4 alle 6 ore di tempo per intervenire.

