Nuova svolta del governo Meloni: vietati tutti i cibi sintetici in Italia

Pubblicità

Pubblicità



È stato approvato dal Consiglio dei ministri il disegno di legge che vieta gli alimenti e i mangimi sintetici. Le norme contenute nel provvedimento intendono tutelare la salute umana e il patrimonio agroalimentare attraverso il divieto di produzione e commercializzazione di cibi sintetici. Il divieto comprende sia gli alimenti destinati al consumo umano sia i mangimi animali.

Nel disegno di legge si legge che in caso di violazione delle norme, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di 10 mila euro fino a un massimo di 60 mila euro, fino al 10 per cento del fatturato totale annuo, con l’indicazione comunque di un tetto massimo, oltre alla confisca del prodotto illecito.

Vengono previste ulteriori sanzioni amministrative che intervengono sulla possibilità di svolgere attività di impresa, inibendo l’accesso a contributi, finanziamenti o agevolazioni erogati da parte dello Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione europea, per un periodo da uno a tre anni.

Il monitoraggio sarà effettuato nell’ambito delle attività di competenza del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste e del Ministero della Salute.

Il ddl è stato approvato su proposta dei ministri Francesco Lollobrigida e Oscar Schillaci «C’e un rischio di ingiustizia sociale con il cibo sintetico, in una società in cui i ricchi mangiano bene ed i poveri no», ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura in conferenza stampa. «Non c’è un atteggiamento persecutorio ma di forte volontà di tutela».

La norma approvata «sancisce il divieto di vendita, produzione e importazione. Ci sono sanzioni anche molto rigide per chi dovesse violare queste norme», ha spiegato. «Diciamo no ai cibi sintetici, osservando che «i prodotti da laboratorio non garantiscono qualità, benessere e la tutela della nostra cultura e tradizione».