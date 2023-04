Numero Unico di Emergenza 112, firmato il protocollo d’intesa per l’attivazione anche in Veneto

Pubblicità

“Accogliamo con soddisfazione la firma del protocollo d’intesa tra Ministero dell’Interno e Regione del Veneto per l’attuazione nel territorio regionale del Numero Unico di Emergenza europeo, NUE 112. Ci aspettiamo che il servizio, una volta operativo, si riveli efficace anche per risolvere in via definitiva i problemi tecnici che si sono evidenziati in alcuni territori trentini a confine con il Veneto, in particolare nel Primiero.

Per problematiche relative agli instradamenti della rete telefonica, abbiamo infatti a suo tempo attivato un numero verde dedicato alle emergenze da quel territorio per mettere in contatto i cittadini con gli operatori dell’112 di Trento”: questo il commento del presidente Maurizio Fugatti alla notizia della firma.

“La Centrale Unica di Risposta – aggiunge Fugatti – per noi rappresenta un’esperienza assolutamente positiva per una gestione efficiente e organizzata delle emergenze, lo dicono i numeri delle chiamate e soprattutto i tempi di risposta. Siamo quindi certi che anche in Veneto, una volta a regime, il Numero Unico di Emergenza europeo, NUE 112, sarà un servizio apprezzato dai cittadini e dal personale che opera nell’ambito dell’emergenza”.

Si ricorda che il numero verde dedicato al territorio del Primiero è ancora attivo. Per qualsiasi tipo di emergenza, i cittadini del Primiero possono infatti chiamare l’800.112.000. Il numero, gratuito, mette in contatto con gli operatori dell’112 di Trento.

Naturalmente il112 è sempre attivo, ma il consiglio rivolto ai cittadini del Primiero è quello di utilizzare il numero verde per entrare in contatto direttamente con le strutture di emergenza del Trentino.

La Centrale Unica di Risposta di Trento, raccolte le informazioni necessarie, trasferisce la chiamata alla centrale di secondo livello competente: emergenza sanitaria, vigili del fuoco o forze dell’ordine.

