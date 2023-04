Marciapiede Nave San Felice-Sorni: un’opera fondamentale per la sicurezza dei cittadini

Pubblicità

Pubblicità



Lo scorso mese di novembre il Consiglio comunale di Lavis ha approvato all’unanimità il progetto preliminare per la realizzazione di un marciapiede tra le frazioni di Nave San Felice e Sorni.

Il progetto, affidato e finanziato dal Comune di Lavis, è stato predisposto dall’ingegner Paolo De Iorio e prevede una spesa di 1 milione e 845 mila euro.

La strada Statale 12, tra Nave San Felice e Sorni, è percorsa spesso da pedoni, in particolare lavoratori e studenti, che devono raggiungere la stazione della Ferrovia Trento-Malè. Tale percorso risulta però ad oggi privo di percorsi in sicurezza.

Pubblicità Pubblicità

Da molti anni si parla di un collegamento pedonale lungo la SS12, tanto che il Comune di Lavis realizzò un primo progetto già tra la fine degli anni ‘80 e l’inizio degli anni ‘90.

«La nostra amministrazione, fin dalla prima consiliatura – evidenzia il sindaco Andrea Brugnara – si è impegnata per portare avanti questa progettualità, e più in generale la sicurezza in quel tratto di strada, sia con azioni di sensibilizzazione verso la Provincia sia con azioni amministrative dirette».

Da queste iniziative è derivata dapprima la realizzazione da parte della Provincia di una rotonda provvisoria in località Sorni, che ha consentito di rallentare il traffico, ridurre di molto gli incidenti e aumentare quindi la sicurezza.

Pubblicità Pubblicità



E poi il progetto preliminare del Comune per la costruzione di un marciapiede e di un sottopasso pedonale in prossimità dell’incrocio fra la SS 12 e la strada per l’abitato di Sorni, questo per consentire l’attraversamento in sicurezza ai pedoni che dall’abitato scendono per recarsi alla fermata degli autobus.

«Siamo felici che la Provincia Autonoma di Trento abbia capito appieno l’importanza di questi interventi e il lavoro fatto dalla nostra amministrazione, decidendo di finanziare prima la sistemazione definitiva della rotonda dei Sorni (con 1 milione di euro) e ora la realizzazione del marciapiede di collegamento tra Sorni e Nave San Felice (con 1,5 milioni di euro) – aggiunge il primo cittadino –. La realizzazione di queste opere dopo decenni che se ne parla e dopo anni di lavoro, portato avanti in particolare dall’assessore ai lavori pubblici Andrea Fabbro e dal vicesindaco con delega all’urbanistica Luca Paolazzi, sono per noi una grande soddisfazione e non possiamo quindi che ringraziare il Presidente della Giunta provinciale Maurizio Fugatti per il sostegno garantito al Comune di Lavis».