Il centrodestra vince le elezioni in Finlandia

Alle elezioni parlamentari in Finlandia vince il Partito di coalizione nazionale (Kok) guidato da Petteri Orpo: Il centrodestra conquista il 20,7%.

Segue l’ultradestra di Veri Finlandesi, guidata dalla leader Riikka Purra, che cresce ai massimi della propria storia e raggiunge il 20,1%. Ai socialdemocratici, fermi al 19,9%, non è bastata la popolarità della premier uscente Sanna Marin, che ha riconosciuto la sconfitta.

“Congratulazioni al vincitore delle elezioni, congratulazioni alla Coalizione nazionale, congratulazioni al partito dei finlandesi, la democrazia ha parlato”, ha detto la leader 37enne davanti ai suoi sostenitori.

Nel voto per il rinnovo dell’Eduskunta, il centrodestra è accreditato per ottenere 48 seggi su 200 complessivi, mentre il partito nazional-populista ed euroscettico ne ottiene 46. Al partito della premier uscente ne dovrebbero andare 43.

La situazione e i numeri lasciano comunque presagire una tortuosa trattativa per la formazione della coalizione che sosterrà il governo, considerando i diversi veti incrociati espressi da alcune forze in campagna elettorale.

In Finlandia si vota con un sistema proporzionale con le preferenze. Non esiste un automatismo formale, ma per prassi spetta al partito più votato indicare il primo ministro o la prima ministra. È quindi altamente probabile che sarà Petteri Orpo, leader del PCN, il prossimo primo ministro finlandese, ma dovrà prima trovare una maggioranza che lo sostenga.