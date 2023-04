I mouse pad come gadget aziendali personalizzati

Ce l’abbiamo ogni giorno “per le mani”, ma non ci facciamo quasi caso, perché si tratta di un oggetto ormai considerato come consueto, ma il tappetino del mouse (o mouse pad) si può trasformare in un eccezionale veicolo per la comunicazione di un’azienda.

Soprattutto, quando possiamo contare su un tappetino mouse personalizzato esattamente con le caratteristiche e la grafica desiderata!

Il tappetino mouse personalizzato per la comunicazione – Tutto ciò che ha una superficie può teoricamente essere utilizzato come strumento per veicolare la propria comunicazione: il tappetino mouse personalizzato non fa eccezione. Tuttavia, per avere un prodotto che sia effettivamente efficace sarà necessario seguire alcune accortezze, che lo aiuteranno a rimanere impresso nella mente di chi lo utilizza.

Per prima cosa, parliamo della grafica e della forma. Non è, infatti, una novità che sia importante “colpire la vista” per lasciare il segno. Il mouse pad può avere la consueta forma rettangolare, ma già qui è possibile distinguersi con dimensioni diverse dalla classica 20 x 23 cm, arrivando fino a quasi 50 cm per lato, grandezza tipica dei tappetini da banco.

Poi, rivolgendosi ad aziende specializzate in stampa di alta qualità, si potrà anche scegliere una forma tonda o ellittica o, addirittura, completamente personalizzata, come può essere quella di una casa (per un’agenzia immobiliare) o di un’auto (per un concessionario) e così via.

A questo punto, bisogna concentrarsi sulla grafica, che dovrà attirare l’attenzione con un disegno che potrà spaziare dal pulito al rutilante, in bianco e nero o con colori sgargianti, e che riporterà tutte le indicazione dei contatti dell’azienda, oltre al payoff e ai colori della brand identity.

La stampa del tappetino mouse personalizzato – Dopo aver preparato il file per la stampa, arriva il momento della produzione vera e propria del tappetino mouse personalizzato. Qui, diventano molto importanti due caratteristiche: il supporto, che dovrà essere di qualità, e la stampa in alta definizione.

Il supporto di qualità, possibilmente con un’anima rigida che non contenga carta – e che sia antiscivolo e antigraffio per non rovinarsi e per permettere una riposta rapidissima del puntatore – durerà molto più a lungo e non si consumerà. Questa strategia consente di ottimizzare la propria spesa.

Naturalmente, anche la stampa ha la sua importanza: per evitare sbavature di colore o addirittura decolorazione o immagini imprecise che danno un senso di trascuratezza, diventa necessaria una stampa in alta definizione, anche in colori personalizzati Pantone, nel caso l’azienda utilizzi una tonalità particolare per la sua brand identity.