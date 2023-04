“Giornata della Terra”: a Denno un appuntamento ricco di significato

Pubblicità

Pubblicità



Appuntamento importante a Denno sabato 15 aprile 2023.

L’amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni, ha organizzato la “Giornata della Terra”, il cui motto è “La nostra casa, una nostra responsabilità”, per riflettere sull’importanza dell’ambiente, delle risorse naturali e della loro salvaguardia.

Si comincia alle ore 9 con la visita guidata alle opere di presa e serbatoi d’acqua con partenza da Cunevo e rientro a piedi a Denno.

Pubblicità Pubblicità

A mezzogiorno ci sarà il pranzo per i partecipanti, mentre dalle 14 alle 17 spazio a giochi, laboratori e letture per bambini al Parco Zadra in collaborazione con il Centro Kosmo.

Iscrizioni entro mercoledì 12 aprile in biblioteca a Denno oppure tramite telefono al numero 0461.655222 oppure e-mail all’indirizzo [email protected]

Maggiori dettagli saranno forniti in seguito all’iscrizione. Si consiglia un abbigliamento adeguato. In caso di maltempo l’evento sarà annullato. La locandina completa è disponibile sul sito comunale www.comune.denno.tn.it