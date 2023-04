Pubblicità

Germano Preghenella è il nuovo presidente del Polo Edilizia 4.0, che raccoglie il testimone di Andrea Basso. L’elezione è avvenuta in occasione dell’assemblea annuale che si è svolta a Palazzo Stella, alla presenza dell’assessore provinciale allo sviluppo economico della Provincia autonoma di Trento, Achille Spinelli che ha portato il saluto del vicepresidente Mario Tonina.

Qui i soci hanno confermato i componenti del Consiglio direttivo e del Comitato scientifico. Nel congratularsi con il neopresidente Preghenella, l’esponente della Giunta provinciale ha ringraziato Basso per il lavoro svolto alla guida del Polo Edilizia 4.0, “un laboratorio fondamentale dove sperimentare idee e soluzioni innovative, soprattutto in un momento come questo, caratterizzato da politiche sempre più diffuse. La tecnologia è la chiave essenziale per migliorare il prodotto e i processi. Per questo è fondamentale non essere attendisti rispetto alle direttive europee, ma piuttosto attrezzarsi per tempo affinché il territorio sia sempre competitivo”.

All’appuntamento – al quale ha preso parte il vicepresidente Ance nazionale Massimo Deldossi – sono intervenuti anche i dirigenti generali Laura Pedron (Dipartimento Sviluppo economico, ricerca e lavoro) e Roberto Andreatta (Dipartimento territorio e trasporti, ambiente, energia e cooperazione).

Come ha ricordato l’assessore, Il Polo edilizia 4.0 è un unicum in Italia e svolge una importante funzione di fattore aggregatore di quelle che sono le associazioni e le diverse realtà impegnate nel traghettare l’edilizia nel futuro.

Spinelli ha chiarito inoltre che la sostenibilità dell’impresa prende forma se investe su tre fattori: il fattore ambientale per contenere il proprio contributo al cambiamento climatico (riduzione delle emissioni di Co2, efficienza energetica, uso efficiente delle risorse naturali), il fattore sociale favorendo la sicurezza sul lavoro, la partecipazione attiva, il miglioramento della qualità della vita e la governance, con particolare attenzione a etica, indipendenza e trasparenza.

“Si tratta degli stessi fattori su cui investe un territorio sostenibile, gli stessi su cui intende investire il Trentino con l’obiettivo di promuovere il territorio individuando criteri di valorizzazione di questi fattori: la Provincia si vuole impegnare a rilevare, misurare e promuovere i punti di forza del sistema ed individuare gli ambiti di miglioramento su cui costruire un modello di sviluppo sostenibile” sono state le parole dell’assessore Spinelli.

L’assessore allo sviluppo economico ha dunque invitato il Polo edilizia 4.0 ad essere “parte attiva di questo percorso e di utilizzare gli spazi di discussione e confronto come questo per farci trovare preparati e anticipare attraverso investimenti nell’innovazione di processi e materiali, ciò che domani potrebbe diventare necessario per rimanere competitivi e per adeguarsi agli standard internazionali in ottica di economia circolare e risparmio energetico”.

