Friuli: Fedriga rieletto governatore, domina il centro destra e scompare il movimento cinque stelle

Il Friuli Venezia Giulia resta del centrodestra: in Italia è un dominio assoluto. A poche sezioni dalla fine dello scrutinio non ci sono ormai dubbi sul risultato. Massimiliano Fedriga si riconferma presidente della provincia con il 64%.

Doppiato l’antagonista di centrosinistra, Massimo Moretuzzo, che ha raggiunto solo il 29,55%. Nel polo di sinistra si sono presentati anche i grillini che hanno raggiunto il 2,5% scomparendo così dalla scena politica. Il Pd ha raggiunto il 17%

A seguire, Giorgia Tripoli con il 4,7% di Insieme uniti e il candidato del Terzo polo (Calenda Renzi) Alessandro Maran con 2,7%. Per il centro destra il primo partito è la lega con il 19% seguita da Fratelli d’Italia con il 18,3%. Per Forza Italia il 6,7%.

L’affluenza definitiva per l’elezione del presidente della Regione e del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia è di 502.203 votanti su 1.109.395 iscritti, pari al 45,26 per cento.

“Un’importante manifestazione di fiducia che rappresenta una grande responsabilità, anche perché sono il primo governatore di questa regione a essere rieletto dai cittadini”: così Massimiliano Fedriga commentando i dati del voto. “Sapere che il lavoro svolto in questi 5 anni, segnati dal Covid e non solo, sia stato così apprezzato dalla gente è orgoglio e sprone per continuare a lavorare ancora più fortemente per conseguire gli obiettivi del nostro programma”.

“Congratulazioni a Massimiliano Fedriga, riconfermato presidente della Regione Friuli Venezia Giulia – ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Fb -. Ha lavorato molto bene in questi anni, insieme a tutta la coalizione, e sono certa continuerà a farlo. Una vittoria che premia il modello amministrativo e il buongoverno del centrodestra e che ci sprona a fare sempre meglio”.

“Contagioso entusiasmo per il battesimo elettorale di Elly Schlein da Segretaria Pd alle regionali del Friuli-Venezia Giulia: centrodestra 65 per cento, centrosinistra (più grillini) 29. Grazie Elly, continua così!” – Scrive invece su Twitter la deputata trentina Fdi Alessia Ambrosi.

