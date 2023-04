Centro vaccinale di Trento, la nuova sede operativa da domani

Pubblicità

Martedì 4 aprile apre in via Conci 84 il nuovo centro vaccinale di Trento dell’APSS. Al centro accedono gli utenti che hanno effettuato una prenotazione tramite il Cup, on line (https://cup.apss.tn.it/) o per telefono (da cellulare 0461 379400 – da fisso 848 816816) o che abbiano ricevuto una lettera d’invito.

Si effettueranno i vaccini del calendario adulti come ad esempio quelli contro l’herpes zoster e il pneumococco, anti Covid-19, (Tbe) encefalite da zecca e nella stagione opportuna l’antinfluenzale oltre ai richiami dei quattordicenni per i vaccini del calendario pediatrico e le vaccinazioni anti papilloma virus (Hpv) agli undicenni.

La nuova sede del centro vaccinale, facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici sia privati, si presenta come un spazio open space di circa 300 metri quadrati che comprende un locale per l’accettazione, due postazioni dedicate all’anamnesi, tre box dedicati alla somministrazione e una zona per l’attesa e osservazione post vaccino.

Uno spazio funzionale sia per quanto riguarda la facilità di accesso e di fruizione da parte della cittadinanza, sia per quanto riguarda gli ambienti di lavoro messi a disposizione del personale sanitario. Grazie alla nuova struttura, inoltre, sarà possibile garantire le vaccinazioni previste dal “calendario vaccinale per la vita”, ad esempio il vaccino contro l’herpes zoster, il pneumococco, l’hpv per gli adulti e le vaccinazioni a cui sono invitati gli undicenni e i quattordicenni.

Le vaccinazioni del calendario pediatrico 0-2 anni, i richiami per i 5-6 anni, i vaccini per casi particolari (ad esempio persone fragili) e per le donne in gravidanza continueranno ad essere eseguite negli ambulatori del Servizio igiene pubblica del Centro per i servizi sanitari di viale Verona, secondo piano della palazzina D.