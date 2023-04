Area San Vincenzo, via libera per il Progetto da parte di PAT e comune di Trento

Pubblicità

Previsti tanto verde, percorsi ciclabili, area concerti, campi sportivi e parcheggi. Tra le prescrizioni, la fruibilità quotidiana durante tutto il corso dell’anno. Dopo l’esame in commissione urbanistica, il piano sarà vagliato dal Consiglio comunale.

Oggi la Giunta ha dato il via libera alla proposta di delibera che, con un progetto unitario come previsto dal Prg, ridisegna i 25 ettari dell’area San Vincenzo a Mattarello, di proprietà della Provincia autonoma e, in piccola parte, del Comune di Trento.

Su proposta dell’Amministrazione comunale, l’area è destinata a ospitare non solo grandi eventi musicali, ma anche tanto verde, strutture sportive, collegamenti ciclabili e pedonali, un grande parcheggio che potrà avere anche funzioni di attestamento e accogliere i pullman in coincidenza con particolari manifestazioni.

Tra le prescrizioni della Giunta c’è la massima attenzione agli aspetti paesaggistici e all’interconnessione tra strutture sportive e verde, che dovrà rappresentare il tessuto connettivo dell’area e prevedere la presenza sia di arbusti che di alberi ad alto fusto.

Inoltre, la Giunta ha sottolineato la necessità di garantire “la massima fruibilità dell’area durante tutto il corso dell’anno”: in altri termini le funzioni previste a San Vincenzo dovranno comportare una frequentazione quotidiana in modo da assicurare un presidio costante e nello stesso tempo da giustificare l’investimento.

In particolare, il progetto unitario prevede a sud i campi da calcio e da softball. Nella parte centrale è collocato lo spazio per i grandi eventi, con il palco e tre settori per il pubblico, fruibili come aree verdi quando non sono previsti concerti.

A nord invece ci sono il percorso di avviamento al ciclismo e per skiroll/roller e una fascia di campi sportivi a raso non strutturati (foot volley, volley, calcetto, basket, ginnastica all’aperto) utilizzabile all’occorrenza come parcheggio. Infine c’è il parcheggio vero e proprio a servizio degli eventi o delle attività organizzate nell’area e insieme delle esigenze della città. A ovest è prevista anche la fermata della futura tramvia.

Dopo il via libera della Giunta, il progetto unitario sarà esaminato dalla commissione urbanistica (giovedì 6 aprile) e infine, tra qualche settimana, sarà portato all’attenzione del Consiglio comunale.

Seguiranno gli approfondimenti progettuali che, su proposta dell’Amministrazione comunale, potrebbero essere affidati a un concorso di progettazione che definirà la distribuzione puntuale delle funzioni interne all’area.