Torna la rassegna Lagorai d’incanto giunta alla sesta edizione

E’ stata presentata nella cornice dell’ Agriturismo “allo stesso campo” di Seregnano nel comune di Civezzano la sesta edizione di Lagorai d’incanto, rassegna musicale in acustico che punta alla valorizzazione e promozione del territorio della Valsugana nel cuore del magico Lagorai.

Numerosi i sindaci presenti coinvolti in prima persona nel progetto insieme alla direttrice artistica Giada Dalmaso e l’assessore al Turismo e Sport della provincia di Trento Roberto Failloni e Denis Pasqualin presidente dell’Azienda per il turismo. Lagorai D’inCanto è una rassegna musicale in acustico nata per far riscoprire la bellezza della Catena del Lagorai e il Gruppo di Cima d’Asta, in Valsugana. Il palcoscenico naturale intreccia suoni della natura e note musicali. Sullo sfondo, infinite sfumature di verde.

La rassegna per questa edizione si avvale della preziosa collaborazione dei comuni di Castel Ivano, Levico Terme, Torcegno e Ronchi Valsugana, Grigno, Roncegno Terme, Frassilongo e Civezzano, oltre al sostegno di Trentino Marketing e alla collaborazione con l’Azienda per il turismo Valsugana Lagorai. “Lagorai d’inCanto è raccontare l’amore di una vasta comunità per il territorio di cui si sente custode e, allo stesso tempo, insegnarlo ad un gruppo ancora più ampio e variegato di persone“, queste le parole del presidente dell’Apt Valsugana e Lagorai Denis Pasqualin.

«Lagorai d’InCanto» nasce nel 2017 con questo obiettivo chiaro e semplice, ma anche ambizioso, che ha saputo riunire nello stesso solco le energie di vari artisti, amministrazioni comunali, enti culturali, associazioni e soggetti economici, realizzando un’originale rassegna musicale in acustico, che tra giugno e luglio si muove a cavallo di quella che è forse la più selvaggia delle catene montuose del Trentino, il Lagorai.

Durante i sette appuntamenti di questa sesta edizione della rassegna, artisti e cantautori di caratura nazionale e internazionale caratterizzeranno un calendario di appuntamenti, da venerdì 2 giugno a domenica 9 luglio.

L’assessore Roberto Failoni ha sottolineato come con il supporto di Trentino Marketing si potrà ancor più dar risalto a questo evento in alta quota con un salto di qualità nell’ospitare artisti di fama nazionale ed internazionale sulle tracce dell’ormai noto evento Suoni delle Dolomiti su un territorio come il Lagorai.

