Si schiantano con la motoslitta contro un albero, gravissimo l’uomo alla guida

Grave incidente con una motoslitta sulla pista verso Plan de Gralba. la motoslitta è finita per schiantarsi violentemente contro un albero.

Una persona è rimasta incastrata sotto il mezzo ed è stata liberata dalle forze di intervento. A dare l’allarme la donna che si trovava con lui che fortunatamente ha riportato ferite lievi.

Le due persone ferite sono state prese in cura dal soccorso sanitario e trasportate in ospedale. I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza della motoslitta e dell’area interessata dall’incidente. In intervento con soccorso alpino, croce rossa e forze dell’ordine.

