Sette persone travolte da una valanga, morti due escursionisti

Pubblicità

Pubblicità



Tragico intervento per una valanga che si è staccata dalla dalla cima Tiergartenspitz a circa 2.700 metri, sette gli escursionisti travolti, per due di loro non c’è stato nulla da fare, i loro corpi sono stati recuperati dagli uomini del Soccorso Alpino.

Si tratta di una 46enne di Curon e un 67enne di San Valentino. I due facevano parte di un gruppo di scialpinisti che svolgevano un’escursione con gli sci. Un terzo componente del gruppo, un 27enne di Sluderno, è stato estratto in ipotermia e portato in elicottero all’ospedale San Maurizio di Bolzano, in gravi condizioni.

Gli altri quattro scialpinisti che non sono stati travolti completamente dalla valanga, hanno riscontrato ferite lievi. In intervento con Soccorso Alpino, l’elisoccorso, l’assistenza spirituale e le forze dell’ordine.

Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità Pubblicità Pubblicità

Pubblicità Pubblicità