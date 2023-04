Schianto tra due auto, coinvolto anche un autobus: sette feriti

Pubblicità

Nel pomeriggio di ieri, 1 aprile verso le 16.30 i Vigili del Fuoco di Bolzano sono stati allertati per uno schianto tra due auto in via Galvani. A rimanere coinvolto nell’incidente anche un autobus che per evitare lo scontro, è stato costretto a frenare bruscamente facendo cadere alcuni passeggeri che sono rimasti feriti lievemente. In tutto sono 7 le persone che hanno avuto bisogno delle cure.

Sul posto sono immediatamente arrivate le ambulanze della Croce Bianca e della Croce Rossa a soccorrere i feriti. In intervento anche la Polizia municipale di Bolzano. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero feriti gravi. (foto Vigili del Fuoco Bolzano)

