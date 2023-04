Pergine: confermata la morte naturale, tragedia annunciata figlia della solitudine e del menefreghismo

Pubblicità

Pubblicità



Non ci sarà nessuna autopsia sui corpi di Franca Bernabè, 55 anni, (foto) e la madre Filomena Antonacci, 82 anni, trovate nel proprio appartamento al terzo piano della palazzina Itea di via Petrarca 68 a Pergine. La causa della morte infatti è stato confermato essere naturale. Una tragedia figlia anche della solitudine, del menefreghismo e di errori istituzionali gravi che vanno chiariti subito e senza esitazione.

Ambedue i corpi trovati erano in avanzato stato di decomposizione. Secondo una prima parziale ricostruzione la prima a morire per un arresto cardiocircolatorio sarebbe stata la figlia, circa 30 giorni fa, dopo 15 giorni è toccato alla mamma che era ammalata e aveva bisogno di cure.

Cure e medicine venute a mancare improvvisamente visto la morte della figlia. La mamma sarebbe morta di stenti non potendosi nutrire.

Pubblicità Pubblicità

Entrambe le donne non si vedevano in giro ormai da quasi un mese, ma nessuno dei vicini e dei conoscenti hanno ritenuto importante segnalare la cosa ai servizi sociale oppure agli uffici della Caritas ubicati al piano terra della struttura.

La situazione nella casa non era facile, i servizi sociali sapevano bene quanto stava succedendo, ma il netto rifuto da parte delle due donne di farsi aiutare non aveva attivato da parte della comunità di valle i percorsi di aiuto e tutela. Appare chiaro che qualcosa a livello istituzionale non ha funzionato come doveva. Franca Bernabè era sparita da oltre un anno anche da Facebook dove era abbastanza attiva.

In passato i carabinieri erano intervenuti per sedare una zuffa scoppiata fra madre e figlia e di recente i vigili del fuoco volontari di Pergine erano intervenuti per un allagamento e gli agenti della polizia locale avevano trovato l’abitazione in condizioni tali da evidenziare in una relazione un possibile disagio all’interno della famiglia.

Pubblicità Pubblicità



Filomena Antonacci aveva un figlio che vive in Germania con il quale non aveva più rapporti da tempo. Si sta cercando di contattarlo ma fino ad ora ogni tentativo è stato vano.

A lanciare l’allarme sono stati i vicini di casa che da giorni sentivano un fortissimo odore che proveniva dell’appartamento. Esclusa subito la morte violenta visto che la porta era chiusa con il chiavistello dall’interno.

I vigili del fuoco volontari di Pergine hanno dovuto entrare dalla portafinestra che si affaccia sul balcone usando l’autoscala.

Dopo l’entrata la macabra scoperta: il corpo della figlia trovato vicino all’ingresso forse nel tentativo di uscire dalla porta per chiedere aiuto, mentre quello della madre vicino al letto, dal quale era caduta nell’estremo tentativo di chiedere aiuto alla figlia. Un’agonia durata 15 giorni, una morte davvero orribile.