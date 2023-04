Oggi è la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo, Coletti: «In Trentino situazione drammatica»

Pubblicità

Pubblicità



Oggi, 2 aprile si celebra la XVI Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo (WAAD – World Autism Awareness Day), istituita dall’ONU nel 2007 per richiamare l’attenzione di tutti sui diritti delle persone con sindrome dello spettro autistico e delle loro famiglie.

Secondo il Ministero della Salute italiano circa 1 bambino su 77 (fascia d’età 7-9 anni) presenta un disturbo dello spettro autistico. In Italia, quindi, l’autismo coinvolge circa 500.000 famiglie.

L’Autismo è una sindrome che entra nelle famiglie con la forza di un uragano e normalmente la accompagna per tutta la vita in maniera più lieve, ma al contempo drammatica, in base al livello di gravità di ogni individuo.

Qualche passo avanti è stato fatto, ma ancora le istituzioni scaricano sulle famiglie una gestione che a volte crea grandissimi problemi all’interno della famiglia stessa, causando un terremoto di cui solo chi vive in questa situazione è consapevole.

Ci sono alcuni passaggi cruciali che sono ancora da riorganizzare o addirittura da fare nel sistema sia diagnostico e riabilitativo che nella gestione scolastica, ma in primis è ancora un salto nel buio il sistema post scolastico. Per non parlare di quello che è comunemente chiamato il “Dopo di noi”, che in realtà sarebbe da predisporre nel “durante noi”.

Nella nostra provincia la Fondazione Trentina Autismo è in prima linea, molti sanno che ha investito tanto con l’Assessorato alla Salute costruendo Casa “Sebastiano” e organizzando con la Cooperativa Autismo Trentino un sistema riabilitativo per adolescenti adulti e questo metodo ci viene copiato da diverse parti fuori dal Trentino e anche all’estero. La Fondazione ha investito anche in tecnologia con un sistema informatico di alto livello, ma non solo, anche in strumenti innovativi che permettono agli utenti una maggior qualità di vita, che si riflette poi anche sulle famiglie.

Pubblicità Pubblicità



«Sono diverse e complesse le attività collegate, che in questi anni abbiamo creato intorno a Casa “Sebastiano”, – spiega il presidente della Fondazione Giovanni Coletti – coinvolgendo ragazze e ragazzi con autismo nelle più svariate lavorazioni, una bellissima esperienza di inclusione. Con un’azienda agricola benefit dove collaborano con grande entusiasmo nella gestione e coltivazione di 25.000 mq di terreni con ortaggi e frutta prodotti con il sistema naturale con l’obiettivo di ottenere la certificazione Bio».

L’estrema urgenza in Trentino resta il «Dopo di noi»: «non esistono strutture specializzate se non cooperative e associazioni che fanno o cercano di fare l’impossibile. Brave anzi complimenti, – aggiunge Coletti – ma una struttura specialistica che imposti correttamente la vita delle persone autistiche adulte in territorio Trentino non esiste. Ora la Fondazione Trentina Autismo vuole sollecitare le istituzioni a pensare al futuro, molto ci aspetta ma la Fondazione vorrebbe farlo assieme alle istituzioni».

L’Ordine dei Medici per voce del suo presidente Marco Ioppi, ha dichiarato recentemente che le risposte sanitarie e sociali partano da una regia dell’azienda sanitaria e dalla definizione strategica dell’assessorato. «Noi ne siamo convinti, altrimenti, come sta già accadendo – sottolinea ancora Coletti – si lascia un vuoto che viene occupato dalle prestazioni privatistiche, ledendo i diritti, la dignità e la qualità di vita delle persone. La situazione in Trentino è drammatica, con una altrettanto drammatica ricaduta sulle famiglie a scapito di mamme, papà, fratelli e sorelle e anche nonni. Dove sarebbe necessario una visione verso il futuro per programmare e discutere con le parti coinvolte nulla viene fatto, le proposte si limitano a tentativi che prevedono personale di cura non formato. Viene da chiedere ai responsabili territoriali “sapete cos’è l’autismo?”, purtroppo la risposta appare evidente dalle proposte scandalose che vengono fatte ai genitori».

E ancora: «Vista la situazione ci sono famiglie che hanno progettato e stanno costruendo delle strutture per il “dopo di noi”, auspichiamo che tutto questo venga osservato dalle istituzioni che, magari, vorranno saperne di più. Noi siamo fiduciosi come sempre. A tutti chiedo, non solo in occasione della Giornata sulla Consapevolezza dell’Autismo, un pensiero o un sorriso per queste ragazze e ragazzi. Chi può e conosce famiglie con figli o figlie con autismo, dedicate qualche minuto, anche una telefonata per farli sentire meno soli; ai vostri bambini e bambine parlate di queste persone speciali, a volte sono difficili, ma c’è un motto da ricordare sempre: con il sorriso e determinazione avrai più successo con gli autistici. Dobbiamo lavorare ancora molto per un cambiamento culturale di accettazione e per questo vi ringrazio fortemente» – conclude Giovanni Coletti