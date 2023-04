Inaugurata a Palazzo Assessorile di Cles la mostra “L’impresa di mettersi in proprio” – testimonianze di 24 donne imprenditrici

Pubblicità

Inaugurata sabato 1° aprile a Palazzo Assessorile di Cles la mostra “L’impresa di mettersi in proprio”.

A fare gli onori di casa l‘Assessore alla Cultura del Comune di Cles Simona Malfatti, che sottolinea come la mostra si abbini perfettamente al concetto di parità di genere, e di come attualmente ci voglia una grandissima forza per avviare un attività imprenditoriale, citando ad esempio una frase della famosa ballerina Ginger Rogers: “Quando danzo faccio le stesse cose del mio compagno, ma all’indietro e coi tacchi” per far capire come le donne facciano le stesse cose degli uomini ma faticando molto di più per ottenere i medesimi risultati.

Maria Cristina Giovannini, della Giunta Camerale della Camera di Commercio di Trento, porge saluti e ringraziamenti, con l’augurio che gli studenti possano beneficiare di questa mostra itinerante sul territorio e nelle scuole.

Interviene Claudia Gasperetti, dell’Associazione Artigiani e Piccole Imprese della Provincia di Trento, che illustra il progetto per promuovere l’esposizione sul territorio: “La mostra comprende molte iniziative: a maggio partiranno dei corsi gratuiti dell’accademia di impresa che saranno online per favorire chi studia e lavora. Nelle scuole ci saranno dei convegni tenuti dalle 24 imprenditrici partecipanti alla mostra, che comprendono tutte le categorie presenti negli elenchi della Camera di Comercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ma anche del mondo sindacale e della cooperazione. Uno dei progetti è quello di sostenere le donne in maternità o malattia, dando loro l’opportunità di essere sostituite da altrettante imprenditrici qualificate, con il rimborso del 70% dei costi da parte della Provincia.

Grazie alle foto di Romano Magrone sono stati realizzati dei pannelli per allestire la mostra, idea nata dopo l’uscita dell’omonimo volume “L’impresa di mettersi in proprio”, distribuito dalla Camera di Commercio. Il libro vuole essere un vademecum per orientarsi nel mondo dell’economia, della finanza, aiutare a capire le assicurazioni, come fare per aprire un’azienda, cosa fare per i contributi pensionistici. Il volume contiene inoltre le interviste alle testimonial che raccontano la loro esperienza nel mondo imprenditoriale, con lo scopo di incentivare nelle giovani la voglia di ‘mettersi in proprio’“.

Gradito intermezzo proposto dalla stilista/artista Luisa de Oratis che presenta tre sue creazione indossate da altrettante bellissime modelle: tre abiti realizzati con materiali di recupero, come il tessuto/non tessuto usato nel giardinaggio, i sacchi neri per i rifiuti, e una leggera rete metallica. Luisa con questi vestiti sottolinea l’importanza di abbinare creatività, arte e riciclo.

Presente anche Carmen Noldin, Presidente del Consiglio Comunale di Cles: “Già 15 anni fa sostenevo la tematica delle pari opportunità, e mi sono sentita dire ‘Ma che la vaga a far calzoti’… Palazzo Assessorile è una sede prestigiosa per una mostra prestigiosa, un intreccio per collegare competenze, interagire sul territorio, con le scuole e con la comunità”.

Il Direttore dell’U.P.T. di Cles Walter Iori commenta: “E’ importante far partecipare la scuola a questa iniziativa, sentire testimonianze di vita vissuta; gli studenti possono prendere spunti e idee per creare, un domani, una propria attività. L’UPT è una scuola di formazione, ma chi vuole può approfondire anche attraverso l’alta formazione. Tanti nostri ex studenti sono diventati a loro volta imprenditori. C’è un affresco in questa stanza del palazzo che raffigura una donna che versa acqua: questa donna simboleggia la temperanza, virtù che io associo alle donne, in particolare alle donne imprenditrici”.

Alcuni allievi delle classi dell’Istituto CFP-UPT di Cles, hanno collaborato alle fasi di allestimento della mostra, e in ambito scolastico incontreranno alcune delle imprenditrici protagoniste dell’esposizione.

Andrea De Zordo, Presidente dell’Associazione Artigiani della Val di Non, sottolinea che sempre più giovani studenti entrano nel mondo del lavoro come artigiani, specialmente nei nostri territori.

Le testimoni, protagoniste dell’esposizione, sono state scelte in funzione della loro appartenenza alle categorie economiche e alle libere professioni rappresentate in Consiglio camerale e sono: Annalise Aufderklamm (albergatrice), Katia Brida (restauratrice di tessuti antichi), Vea Carpi (ristoratrice agrituristica e imprenditrice agricola), Milena Contrini (assicuratrice), Giulia Daldon (imprenditrice agrituristica), Claudia Dallapè (imprenditrice agricola), Doris Dallapiccola (fioraia), Luisa De Oratis (stilista di moda), Virginia Espen (imprenditrice agricola), Stefania Gaiotto (imprenditrice agrituristica), Laura Garbin (edicolante), Giorgia Gentilini (architettrice), Maria Teresa Lanzinger (albergatrice e ristoratrice), Giorgia Lorenz (imprenditrice agricola), Betty Marighetto (ristoratrice), Monica Matuella (assicuratrice), Clara Mazzucchi (presidente di cooperativa), Camilla Santagiuliana (presidente di cooperativa), Marilena Segnana (dottoressa commercialista), Martina Togn (amministratrice d’impresa), Chiara Trettel (pastora), Silvia Vianini (imprenditrice e barista), Fernanda Zendron (imprenditrice agricola), Marisa Zeni (amministratrice d’impresa).

L’esposizione, ideata dal Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, è stata ospitata la scorsa primavera a Trento presso Palazzo Roccabruna e successivamente a Tonadico presso Palazzo Scopoli, a Pergine Valsugana presso Sala Maier e presso l’Istituto di istruzione “Marie Curie”, e a Grauno presso “Il Grillo comunità ristorante”.

Unioncamere e il sistema camerale sono impegnati da diversi anni nella promozione dell’imprenditoria femminile quale componente fondamentale e irrinunciabile del tessuto economico e nella diffusione della cultura imprenditoriale. Nel 2012 presso la Camera di Commercio di Trento è stato costituito il Comitato per la promozione dell’imprenditoria femminile, un organismo senza personalità giuridica che svolge funzioni di tipo consultivo-propositivo. La struttura si avvale del supporto logistico e organizzativo della Camera di Commercio ed è composta dalle imprenditrici e libere professioniste che siedono in Giunta e da una rappresentante nominata da ciascuna delle Associazioni di categoria presenti nel Consiglio camerale e dalle Organizzazioni sindacali, bancarie e dei Consumatori.

Il Comitato opera per rimuovere gli ostacoli di carattere sociale e culturale che ancora si oppongono all’affermazione delle donne nel mondo economico. I lavori svolti in questi dieci anni dal Comitato hanno già raggiunto numerosi obiettivi, attraverso progetti specifici e agendo in sinergia con i soggetti che, a livello nazionale e provinciale, si occupano di queste tematiche.

Nell’ambito della mostra, giovedì 13 aprile 2023 ad ore 20.30 serata intitolata “L’impresa di mettersi in proprio”, con la partecipazione della cantante lirica Francesca Bortoli che eseguirà alcuni brani tratti dal suo nuovo album “Emozioni in Voce”.

La mostra è organizzata dal Comune di Cles in collaborazione con C.C.I.A.A. di Trento, U.P.T. Trento, IF Trento

Orario di apertura: dal lunedì alla domenica 10.00/12.00 – 15.00/18.00 – chiuso lunedì 3 aprile

Le foto sono di Nicola Bortolamedi

