Arco: il nuovo comandante della Finanza, Ciarrocchi in municipio

Nella mattina di martedì 28 marzo il sindaco Alessandro Betta ha ricevuto la visita del nuovo comandante della Tenenza di Riva del Garda della Guardia di finanza, il Sottotenente Mirko Ciarrocchi.

Trentacinquenne originario di Pescara, il sottotenente Mirko Ciarrocchi proviene da una lunga esperienza a Treviso, dove dal 2014 al 2021, con il grado di maresciallo, è stato ispettore al Gruppo della Guardia di Finanza. Poi gli studi all’Accademia di Bergamo e, dal 21 dicembre del 2022, il nuovo incarico a Riva del Garda.

«Da quello che in questi tre mesi ho avuto modo di vedere –ha detto Ciarrocchi– qui in Trentino c’è una bella cultura della legalità.

Questo naturalmente non significa che non ci sia tanto lavoro da fare, il territorio è ampio e complesso, ma certo posso dire di essere stato colpito favorevolmente e anche di essere contento di lavorare nell’Alto Garda trentino. Che oltretutto è anche un bellissimo posto in cui vivere».

Il nuovo comandante e il sindaco hanno conversato per una mezz’ora, con un breve scambio di opinioni.

Il sindaco Betta, nel dare il benvenuto e augurare “buon lavoro” al nuovo comandante, ha sottolineato l’importanza di tutelare un territorio ad alta vocazione turistica dalle varie forme di illegalità che potrebbero insidiarlo, tra cui il lavoro “in nero”, l’abusivismo commerciale e gli affitti irregolari degli appartamenti turistici.

