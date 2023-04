Un nuovo presidente per la scuola dell’infanzia di Cloz e Brez

Pubblicità

Il Comitato di gestione della Scuola dell’infanzia equiparata di Cloz e Brez sta cercando sul territorio una figura che possa ricoprire la carica di presidente recentemente resa vacante.

«È molto importante, per consentire il regolare funzionamento della nostra scuola dell’infanzia, che qualcuno si renda disponibile in tal senso – spiega il Comitato di gestione – anche per evitare eventuali e possibili commissariamenti della struttura, cosa che lederebbe il forte legame al territorio che ha sempre caratterizzato la nostra realtà».

«Auspichiamo nella sensibilità vostra e di tutti coloro che credono nell’importanza della scuola per le famiglie delle frazioni di Cloz e Brez e per tutto il territorio di Novella» conclude il Comitato.

Per ricoprire il ruolo di presidente non è necessario essere genitori dei bambini frequentanti la struttura, ma essere residenti sul territorio di Novella e avere buona volontà e spirito d’iniziativa.

Per contatti e ulteriori informazioni è possibile chiamare Silvia al numero di cellulare 340.3675525.