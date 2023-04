«Presidente Piccoli abusa di ruolo istituzionale per fini politici di parte»

Pubblicità

Scoppia la polemica dopo l’intervento del Presidente del Consiglio comunale di Trento, Paolo Piccoli, (foto) che ieri, durante la commemorazione per la scomparsa di Maria Romana Degasperi, ha gravemente piegato un momento istituzionale a interessi di parte, annunciando la candidatura a Presidente della Provincia – per la coalizione di sinistra – di Francesco Valduga.

Le opposizioni sono subito saltate sulla sedia parlando di grave scorrettezza istituzionale e opportunismo fiori da qualsiasi limite. «Il delicato e altissimo momento commemorativo e istituzionale non permetteva assolutamente che il Presidente del Consiglio Piccoli, che rappresenta tutti noi consiglieri e l’intera città, potesse abusare del proprio ruolo e strumentalizzare il momento, per fini di una singola parte poltriva» – scrivono in una nota Fratelli d’Italia, Lega e Trento Unità.

I gruppi di minoranza sono sul sentiero di guerra e hanno comunicato che sarà depositata una interpellanza in Consiglio comunale, per fare chiarezza, per stigmatizzare l’uso politico e partitico delle istituzioni, nonché per far sí che ciò non possa più accadere. «I presenti erano giustamente sbigottiti – termina la nota delle opposizioni comunali – una caduta di stile che non ci saremmo mai aspettati, una sgrammaticatura istituzionale che non vogliamo più né vedere né sentire».