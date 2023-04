“La scuola crea ansia negli studenti?”: ecco il loro punto di vista

Pubblicità

La scuola si aggiunge al “pacchetto di ansia” che la società dona nel momento in cui si entra a farne attivamente parte quando si diventa adolescenti.

Ad oggi, questo spesso significa notti in bianco, pianti, crisi di nervi, attacchi di panico, isolamento, la corsa al voto più alto, aspettative deluse… tutti elementi che colorano, di tante sfumature di grigio, la vita di ogni studente.

L’ansia scolastica nasce dal normale desiderio di avere successo, di essere ammirati, dalla paura di fallire, di deludere se stessi e gli altri e di essere ridicolizzati. Essa racchiude anche il timore di non essere capaci a superare la prova che si deve affrontare, risultando così dei perdenti.

Le cause principali dell’ansia scolastica possono essere: bassa autostima, rapporto con i compagni negativo, aver subito episodi di bullismo a scuola, timore di prendere brutti voti o di non essere mai all’altezza della situazione o rispetto alle aspettative dei genitori.

L‘ansia non è una malattia, ma è proprio un’emozione naturale e umana come possono essere anche la felicità, la rabbia, la calma, l’allegria, la tristezza, la paura o l’amore. Ovviamente, anche questa scaturisce dal come si vive una determinata situazione.

L’ansia è del tutto soggettiva, infatti non è detto che le persone provino questa emozione per le stesse situazioni… sulla base di ciò, come si spiega allora l’ansia che tutti gli studenti provano a scuola?

Per capire a fondo la dinamica dell’ansia causata dalla prestazione scolastica, abbiamo intervistato alcuni liceali dell’istituto Marie Curie di Pergine al fine di comprendere il fenomeno secondo il punto di vista degli stessi studenti.

Queste le domande fatte:

La scuola è per te una fonte d’ansia? Se sì, perché?

Quando la tua ansia prende il sopravvento?

Secondo te perché la scuola fa stare così male gli studenti da un punto di vista emotivo?

Quale è stato il periodo/anno più difficile per te e perché?

Rosa – nome fittizio – ha risposto dicendo che la scuola per lei rappresenta è una fonte d’ansia:

“La mattina il pensiero di andare a scuola, di essere interrogata, di avere una verifica mi fa venire il mal di pancia. Anche se ho studiato tanto, nasce in me l’ansia rispetto al pensiero di non sapere abbastanza o di non essere abbastanza. La notte dormo male.

In realtà non pretendo voti alti, ma voglio comunque arrivare al mio sei o sette, ma a causa della autostima pari a zero che ho in me stessa, la paura di non farcela diventa più forte di qualsiasi cosa. In particolare, alle interrogazioni l’ansia si impossessa di me: tremo tutta, sento di non stare bene dentro, non riesco ad esporre le cose anche se le so.

Per come la vivo io la scuola da noi studenti viene vista come una competizione: questa cosa mi fa stare male perché quando vedo una persona che prende un voto più alto del mio, mi fa capire che anche se so di avere le capacità, non riuscirò mai a raggiungere quel livello. Anche la paura della bocciatura contribuisce al clima ansiolitico scolastico.

Per me il periodo più difficile è stato in terza: attacchi di panico, piangevo tutti i giorni prima di andare a scuola, non riuscivo più a mangiare… non avevo più una vita sociale. Passavo le giornate con la testa sui libri perché rischiavo la bocciatura, ma alla fine sono riuscita a passare senza debiti. Credo che il problema più grande sia il fatto che mi sottovaluto, non credo in me stessa e mi “rovino” da sola”.

Luisa – altro nome inventato per garantire la privacy alla persona – ha anche lei dichiarato che la scuola è una fonte d’ansia costante:

“In particolare prende il sopravvento quando ci sono verifiche “importanti” per le aspettative che le sorreggono. Soprattutto quando la settimana è piena di verifiche ed interrogazioni, mi sento così sommersa che non trovo il tempo di respirare, a volte penso che non riuscirò mai a fare tutto.

Sinceramente non so perché andare a scuola ci faccia così male emotivamente. Ultimamente sta passando il concetto – errato – di non studiare tanto per se stessi, ma di studiare per ottenere un bel voto: non si va più a scuola per la conoscenza in sé e per il piacere di apprendere un argomento.

Il periodo più difficile è stato dopo la DAD, è stato strano riabituarsi a rifare tutto in presenza, a non parlare più con uno schermo… in particolare la terza è stata davvero dura perché per la prima volta ho fatto un intero anno scolastico in presenza. Era davvero pesante, anche perché ho molte aspettative sul mio rendimento scolastico e per questo è molto difficile trovare un equilibrio tra studio e vita sociale“.

Anche per Mia – altro nome inventato – la scuola è una fonte d’ansia:

“Quando ci troviamo sommersi da verifiche ed interrogazioni, l’ansia aumenta sempre di più perché tutto ruota attorno al voto: noi non veniamo valutati in base a ciò che sappiamo oggettivamente, tenendo comunque in considerazione la singolarità della persona. Siamo voti, non siamo più persone!

Il periodo scolastico più difficile per me è sicuramente stato quest’anno intero: i professori non sono per nulla comprensivi sia per quanto riguarda il rendimento scolastico ma più importante quello personale. I miei attacchi di panico sono tornati ma a nessuno sembra importi davvero”.

Per Antonio – nome inventato – la scuola è anche per lui una fonte d’ansia:

“Specialmente quando mi ritrovo con più di una materia da preparare. A volte si accavallano verifiche in particolare di materie pesanti e così nasce in me la paura di non farcela. L’ansia fa brutti scherzi: quando finalmente arriva il giorno in cui devo essere interrogato, l’ansia si impossessa di me e io dimentico tutto… tutte le mie fatiche in un attimo si dissolvono.

La scuola ci fa stare male a livello emotivo perché le aspettative sono alte ed a rincorrermi c’è sempre la paura di non farcela. Inoltre non bisogna tralasciare che noi studenti oltre la scuola abbiamo una vita, ma sembra che i professori se ne dimentichino. La mia adolescenza è la somma dell’ansia che provo a scuola, a casa e con i miei amici… è facile sentirsi schiacciati da tutto”.

Anche per Claudia la scuola è una fonte d’ansia:

“Soprattutto quando abbiamo delle verifiche o abbiamo troppi argomenti da studiare in poco tempo. Personalmente penso che la scuola ci fa stare male a livello emotivo perché occupa una grande fascia di tempo nella nostra vita anche nel doposcuola, non ho mai tempo per fare davvero ciò che desidero perché ogni minimo del mio tempo libero è destinato allo studio.

Per questo motivo, quando non ottengo i risultati sperati, mi sento sconfitta. Anche per me, come tutti d’altronde, il periodo più difficile a scuola è stato durante la DAD perché potevo comunicare direttamente con i miei compagni di classe e per questo motivo cresceva sempre di più in me il senso di solitudine“.

Cosa fare, quindi, per migliorare questo scenario?

Sottovalutare questa situazione sarebbe sbagliato, soprattutto il considerare “normale” un qualcosa che non lo è affatto. Non bisogna aspettare le tragedie per poter poi dire “avrei potuto fare qualcosa per aiutarlo”. Bisogna iniziare a sfatare il mito dello studente modello: sempre perfetto, in orario, che sa sempre tutto e prende il voto più alto.

Rinunciare alla propria vita sociale non deve essere un’opzione: “potevo fare di più per prendere un voto più alto” è una frase che può valere ma non a discapito della crescita delle proprie capacità di relazione con gli altri. Serve trovare più equilibrio.

Tutti gli intervistati hanno iniziato le loro affermazioni dicendo che per loro la scuola genera ansia. Si sentono trattati come voti e non persone. Si rischia che un voto diventa il voto sulla persona e che se si fatica a scuola allora anche la vita fuori sarà difficile. Si rischia di smettere di sognare, di smettere di credere nel futuro.

Gli studenti devono chiaramente cercare di trarre il meglio dalle lezioni, dalle piccole sfide… la scuola deve preparare al futuro e non distruggerlo come invece rischia di essere se si va a pensare alle affermazioni dei ragazzi a cui ci siamo rivolti.