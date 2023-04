La sanità è in codice rosso, ma chi «cura» chi non sa «curare»?

Pubblicità

Spett.Le Direttore,

tornando su un argomento ormai ampiamente dibattuto mi si apre una domanda a cui sinceramente mi risulta difficile rispondere, ma alla fine cercherò di fornire una risposta spero adeguata. Tuttavia ciò non mi impedisce di fare un’analisi accurata di una situazione completamente allo sbando sia sotto il profilo pratico che sotto il profilo etico.

Nessuno nega che le condizioni di lavoro dei medici siano particolarmente stressanti e prive di adeguati supporti istituzionali che permettano loro di svolgere al meglio la professione di medico e di specialista.

Per motivi diretti ed indiretti in questi anni ho avuto occasione di relazionarmi con diversi medici specialisti in diversi settori sanitari sia a Trento che fuori provincia e ho potuto osservare delle grandissime falle nella Sanità nazionale. Si sono amplificate in questi ultimi anni non solo a causa del Covid, ma purtroppo in particolar modo a causa di scelte politiche molto discutibili che negli anni scorsi hanno devastato il settore, con tagli e leggi incomprensibili, mirate esclusivamente al risparmio di risorse economiche e non alla reale volontà di permettere di curare seriamente i pazienti.

Ora per fortuna il Governo Meloni cerca di ricorrere velocemente ai ripari, compensando adeguatamente con rialzi retributivi dibattuti in Consiglio dei Ministri il lavoro di medici e infermieri, cercando inoltre di interrompere il malcostume dei “medici a gettone” che guadagnano molto più dei professionisti con assunzione regolare, regolarizzando si spera le macroscopiche incongruenze del settore.

Tutto questo molte volte ha posto il medico in aperta conflittualità tra la propria coscienza e le reali possibilità terapeutiche da porre in atto nel migliore interesse del paziente. Questo lo abbiamo sperimentato chi più chi meno tutti, soprattutto se facciamo un raffronto con il comportamento dei “medici di una volta”.

Queste condizioni lavorative innegabilmente hanno stravolto il rapporto medico paziente con notevole nocumento per le terapie a favore del paziente stesso e la dignità professionale del medico, in particolare il medico di base che ormai è quasi costretto dal “sistema” a limitarsi esclusivamente a compiti amministrativi di routine, demandando allo specialista la risoluzione dei problemi “seri”. Ho potuto poi verificare di persona che quando certi “specialisti” si trovano nell’incapacità professionale di trovare una concreta soluzione per la risoluzione di certi problemi, avvalersi dell’escamotage della kinesiterapia. Ultima spiaggia, molte volte inefficace, che lascia solo desolazione e amarezza nel paziente che ha intrapreso tutte le strade possibili per risolvere il proprio caso, perdendo inutilmente tempo e denaro.

E’ anche vero che i protocolli sanitari oggi esistenti sono particolarmente stringenti e non permettono una certa libertà d’azione da parte dei medici e questo non è certamente loro colpa. Se poi sgarrano dai protocolli imposti rischiano pesantemente sulla propria persona, creando così molte volte anche profondo disagio professionale e personale nel rapporto con lo stesso paziente.

Fatta questa doverosa premessa, andiamo però anche ad analizzare un aspetto di particolare rilevanza in quello che è l’atteggiamento e la personalità che molti medici evidenziano, lasciando veramente di stucco i pazienti trattando gli stessi come fossero cittadini di serie B e come loro fossero costantemente in un’ aula universitaria a pontificare, senza possibilità di confronto stesso con il paziente. Detestano in maniera particolare pazienti che dimostrano consolidate e concrete conoscenze in campo medico e vedono tale condizione come un vero attentato alla loro dignità medica, quando nella realtà in questi casi nascondono invece un profondo timore, palesando il più delle volte insicurezza e fastidio. La prima domanda che pongono in questi casi è: “Lei è un medico”? Quasi a volersi accertare di non dovere essere sotto un esame severo che possa metterli in croce, quasi andassero a compromettere i loro studi universitari raffrontandosi con il paziente in termini umanamente doverosi.

Ricordo che quando ancora lavoravo allorché un cliente si presentava da me e palesava un’ottima preparazione nel mio settore, usando terminologie appropriate e dimostrando profonda competenza, per me era semplicemente gradevole musica e sentivo il mio lavoro e la mia professionalità gratificata nel potere dialogare in maniera altamente professionale, avendo di fronte un interlocutore capace, consapevole e responsabile, dove poteva esserci un franco confronto quasi alla pari. In campo medico quasi sempre questa possibilità viene troncata sul nascere e si avverte subito una fastidiosa elettricità sul campo, dovuta in questi casi a quella che temo possa essere di fatto una preparazione professionale non certamente al top di gamma!

Purtroppo diverse volte ho avuto specifiche conferme di ciò a livello personale con “specialisti” di settore! Pensare alla medicina oggigiorno come qualcosa che possa evolversi nel rapporto “medico – paziente” sul piano della personalizzazione è pura utopia, quando invece la medicina dovrebbe avere alcune specifiche caratteristiche in ambito relazionale con il paziente.

Per prima cosa sarebbe necessario partire dal presupposto che ogni paziente è diverso dall’altro per cui il rapporto medico/ paziente andrebbe pertanto “personalizzato”, valutando aspetti e terapie anche alternative agli attuali standard terapeutici, come per fare un esempio, l’utilizzo della medicina quantistica, usata in diverse parti d’Europa. Purtroppo avendo di fatto la medicina vuoi per la fretta che sta travolgendo ogni rapporto umano, nonché per la carenza di personale e infine per una mala gestione di scelte politiche degli anni scorsi, dove il Governo Renzi con allora Ministro della Sanità Lorenzin, hanno dato la mazzata demolitiva alla Sanità in Italia con tagli da brivido, ciò si rende pressoché impossibile.

Inoltre se noi consideriamo il paziente come “Persona” e non unicamente come paziente, tale aspetto assume una luce e una necessità terapeutica a più ampio raggio in quanto non è sufficiente curare come avviene oggigiorno esclusivamente il sintomo della malattia, perché di questo si tratta ormai, ma andrebbe curata alla radice l’eziologia della malattia stessa, ovvero la causa che l’ha scatenata. Inoltre sarebbe di basilare importanza da parte del medico o dello specialista, considerare il paziente anche sotto l’aspetto psicologico e sotto l’aspetto spirituale in quanto una malattia o un disturbo, non va a debellare solo nel fisico ma va ad intaccare profondamente anche l’aspetto psicologico e spirituale della “Persona”, la quale in primis deve essere fonte di rispetto e considerazione, cosa che purtroppo scarseggia parecchio in campo sanitario, dove luminari che si fanno pagare anche 150 euro a visita o più, per quindici minuti medi di visita, non si degnano minimamente di trovare delle efficaci soluzioni, limitandosi molte volte a prescrivere dei farmaci senza nemmeno accertarsi preventivamente se questi scatenano interazioni con farmaci già preesistenti in terapie precedenti.

Comportamento questo enormemente pericoloso.

A tal riguardo qualche anno fa scrissi una lettera alla redazione dal titolo “Il pericolo delle interazioni farmacologiche”. Ma ciò che desidero sottolineare e portare all’attenzione del comparto medico è appunto che per saper curare non è sufficiente avere una laurea in medicina, avere fatto dei master post laurea e frequentato corsi su corsi di specializzazione.

Per curare è necessario vivere la propria professione come una vera missione d’amore nei confronti del paziente dove deve essere valutato in primis appunto il concetto di “Persona” con un nuovo apporto comportamentale in ambito medico, sapendo adeguatamente cogliere anche gli aspetti psicologici del paziente stesso e tenerne adeguato conto ed infine non tralasciando l’aspetto spirituale del medesimo, in quanto questi elementi sono tra loro profondamente interconnessi e se non vengono tutti considerati in un unico insieme, non si guarisce il paziente, ma si guarisce solo la sintomatologia che la malattia manifesta.

Per fare questo non serve alcuna specializzazione, ma solo la volontà e la presenza di maggiore umanità, umiltà e di maggiore empatia nei confronti della Persona/ paziente, la quale nella maggior parte dei casi, oltretutto paga anche profumatamente l’intervento del professionista! Inoltre altro aspetto importante del libero professionista nel settore sanitario dovrebbe essere il concetto del “Customer satisfaction” ovvero la soddisfazione del cliente, in quanto in qualsiasi “azienda di servizi” è il primo elemento base che viene tenuto in evidenza per il buon proseguimento del rapporto tra cliente e professionista.

E perché ciò non può essere tenuto in considerazione anche in campo medico? Non è forse il paziente un cliente del professionista? Se mi è permesso per migliorare il rapporto paziente /medico specialista/ sarebbe utile che l’Albo dei medici di Trento, scrivo ovviamente per la nostra realtà locale, istituisse una specie di classifica per categoria specialistica con pagina Web aperta al pubblico, il quale potesse esprimere con una votazione di gradimento la prestazione eseguita e in particolar modo il comportamento tenuto dal professionista nel corso della propria prestazione professionale, con diverse voci di gradimento, che sia o non sia solo a servizio dell’ A.p.s.s al fine di valutare e correggere eventuali comportamenti non in linea con la migliore professionalità.

E per concludere desidero porre in evidenza se mi è permesso, con un pubblico encomio, anche il serio e validissimo contributo professionale alla Sanità trentina di cinque medici di altissima professionalità che sono dei veri punti fermi nella Sanità della nostra città: Il dottor Massimiliano Marini, il dottor Michele Moretti, elettrofisiologi il dott. Enzo Colarusso neurochirurgo, e il dott. Renè Girardelli Direttore del reparto di dermatologia tutti dell’Ospedale Santa Chiara di Trento nonché il bravissimo dott. Marco Tiberi, urologo dell’ Ospedale San Camillo, specialisti che non solo sono dei bravissimi professionisti, ma potrebbero insegnare anche “a curare” molti psuedo –colleghi” che purtroppo non sanno “curare” nei termini che ho poc’anzi evidenziato, avendo dimostrato questi professionisti che ho citato, di possedere ed impiegare nel loro lavoro, particolari doti personali non solo di elevata professionalità ma di spiccato senso di umanità, doti indispensabili per dare una vera svolta assistenziale in termini di completezza e gratificazione nei confronti del paziente, in questa delicata, difficile, impegnativa ma importante professione che coinvolge tutti i cittadini. Un vero peccato è che non ne abbiano tuttavia il tempo!

Adriano Bertolasi – Trento

