“Il libraio di Kabul”, una delle testimonianze più commoventi sulla società afghana.

“Il libraio di Kabul” di Asne Seierstad è un libro da leggere per conoscere la lotta per la sopravvivenza delle donne in Afghanistan.

La figura del libraio, inizialmente, fa pensare ad una vecchia biblioteca polverosa con tanti libri, di cui molti con le pagine ingiallite. Ogni libro, quando viene letto, si impadronisce della voce umana del lettore per narrare la storia come se stesse usando la sua. Uno tra questi testi narra di Kabul: una città di cui tutti conosciamo poco, mai abbastanza.

A farci entrare nella realtà afgana, nei suoi colori, usi, costumi e nei suoi dolori, è proprio il libraio: a dire il vero, a raccontare la sua storia è Åsne Seierstad, una giornalista norvegese e corrispondente di guerra giunta in Afghanistan nel novembre 2001.

Dopo la caduta del regime talebano, Åsne capita per caso in una libreria dove incontra Sultan Khan, il proprietario, a cui chiede di poter vivere a casa sua per scrivere un libro sulla famiglia ospitante.

Ciò che maggiormente colpisce è indubbiamente la concezione comune afgana di temi come sessualità, erotismo, matrimonio ed amore. Infatti, i temi principali che vengono trattati sono: povertà, lotta per la sopravvivenza, mancanza di compassione, trionfo dell’ ignoranza e dell’analfabetismo, patriarcato, senso dell’onore: tutti ingredienti base di questa società, diversa dalla nostra.

L’amore non è concesso e non è nemmeno contemplato: se provato, questo sentimento dev’essere nascosto. Difatti è la famiglia a decidere chi la figlia debba sposare. Le donne ritratte da Åsne Seierstad sono tutte abituate e rassegnate a nascondere questo come molti altri dolori, nello stesso modo in cui nascondono il proprio volto dietro il burka. La società in cui vivono, d’altronde, è un contesto culturale dove «il termine per sposa e bambola è lo stesso: arus». E una bambola non può che dipendere da chi la possiede.

Anche dopo la caduta dei talebani, difficilmente nel mondo femminile si riesce a reagire, loro non sono abituate a lottare per se stesse, continuano a rinunciare come hanno sempre fatto, come vuole la tradizione, come viene loro imposto dal capofamiglia.

Questo libro è un racconto che aiuta a riflettere, permette di conoscere la diversità usando uno sguardo relativista: è un reportage che permette di conoscere qualcosa in più di questo Paese, della sua storia politica e militare, della devastazione dei villaggi, del pericolo delle mine e in generale dei vari problemi che lo riguardano.

Trama:

Novembre 2001. Asne Seierstad entra a Kabul e nella vita di Sultan Khan, il libraio che ha pagato con il carcere lo scontro per la dignità della sua nazione. La giovane reporter norvegese diventa per quasi un anno “la figlia bionda” di Sultan, ospite nella sua casa e testimone di amori proibiti, crimini, punizioni, ribellioni giovanili e ingiustizie che segnano la vita quotidiana della famiglia Khan, divisa tra l’onore e le umiliazioni subite, soprattutto dalle donne, sotto il regime talebano.