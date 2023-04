Giovani e colloqui di lavoro: tra stress e domande scomode

Pubblicità

Prendere parte ad un colloquio di lavoro è senza dubbio una fonte di stress. Molti candidati vivono il momento del colloquio come un esame, nella convinzione che il recruiter giudichi la loro preparazione. I selezionatori hanno infatti il dovere di valutare se il candidato sia idoneo o meno per l’impiego.

Molte volte, però, quando il selezionatore si ritrova ad esaminare il candidato per capire se quest’ultimo ha le capacità e le competenze per ricoprire quello specifico ruolo, vengono poste una serie di domande, alcune delle quali a volte risultano essere illecite.

Allo scopo di evitare discriminazioni, ci sono leggi che stabiliscono dei limiti precisi proprio per evitare qualsiasi tipo di problematiche. È importante che le domande poste dai recruiter restino nella sfera professionale e lo stesso vale per le risposte fornite dai candidati.

Il discorso si complica, invece, nel momento in cui vengono chieste informazioni che ben poco riguardano la posizione lavorativa per la quale ci si è candidati, in particolare si fa riferimento a quelle domande che riguardano la sfera privata.

La legge vieta in modo esplicito alcune domande, ad esempio: “Sei sposata/o, fidanzata/o”, “hai figli o hai intenzione di averne?” “Di che partito sei?” “Sei religioso? “”Di che nazionalità sei?”

Spesso, i giovani, data la loro poca esperienza e la loro voglia di trovare un lavoro per raggiungere una possible indipendenza, rischiano di essere le “vittime” di queste domande, ma soprattutto del cosiddetto “sfruttamento” giovanile nel mondo del lavoro.

Vista la quantità di video sull’argomento che sia stanno diffondendo sui social specie su TikTok, abbiamo colto l’occasione per intervistare quattro ragazzi al fine di capire la dinamica del fenomeno in regione e per capire se è una problematica presente.

Queste le domande fatte:

Che tipo di colloquio hai avuto? Quali sono state le domande più strane che ti hanno posto o che hanno invaso la tua privacy? La paga, secondo te, era giusta? Quante ore al giorno lavoravi? Le ore di straordinario ti venivano riconosciute? Rifaresti questa esperienza lavorativa?

Andrea – nome fittizio – ha risposto dicendo che il suo colloquio è stato abbastanza professionale. Sono state richieste domande lecite (dove abiti, hai mai fatto questo lavoro, etc..) e non sono state fatte domande che hanno invaso la sua privacy. La paga prevista dallo stipendio era giusta rispetto al lavoro svolto ed all’orario lavorativo. Tuttavia, doveva lavorare 8 ore al giorno, ma l’orario non veniva mai rispettato: in azienda, infatti, chiedevano spesso straordinari (anche sottforma di lieve ricatto) da fare per il lavoro “pesante” anche se pagate e riconosciute. Il lavoro era stressante (operaio) e la fonte di stress era principalmente data dal clima lavorativo (bestemmie, insulti…) non sempre facile da gestire (Es: “Ei brutto coglione sposta quella cazzo di roba!!!”). Nonostante il contratto dicesse di fare un sabato si ed uno no, l’azienda ogni venerdì “senza troppa cortesia”, obbligava l’operaio a fare il sabato (anche se non c’era la necessità). In caso contrario mandavano richiami a casa sotto forma di lettera. Andrea non rifarebbe questa esperienza e non la consiglierebbe a meno che una persona non si trovi in difficoltà economica.

Per Federica – altro nome inventato per garantire la privacy alla persona – non c’è stato un vero e proprio colloquio, anzi, l’hanno direttamente portata sul posto di lavoro per farle vedere il posto in cui avrebbe lavorato 12h al giorno per “quattro soldi“. Il colloquio si è più o meno svolto così: “Te la senti di lavorare 12h al giorno?” “sì”… Assunta! Anche in questo caso gli esaminatori non hanno invaso la sua privacy durante il colloquio (“Riesci a stare tante ore in piedi?”, spostare cose pesanti, condizioni mediche, problemi di cuore). Il problema di questo lavoro era la paga bassissima (in azienda agricola): 5 euro l’ora. L’orario lavorativo iniziava alle 6.30 e durava 12 ore senza pause se non per bere. Le ore straordinarie non venivano riconosciute. Secondo Federica, l’esperienza lavorativa tutto sommato è stato piacevole ma non lo rifarebbe per la paga troppo bassa e la stanchezza fisica a fine giornata. “Quando tornavo a casa non riuscivo a muovermi!”.

Per Sara – altro nome inventato – il colloquio non è stato professionale e si è svolto telefonicamente. Anche in questo caso non è stata posta nessuna domanda al di fuori del contesto lavorativo. “La paga non era giusta per ciò che facevo. Facendo quel lavoro sei abbastanza sfruttata!”. “Al mattino sapevi l’orario d’inizio ma la fine MAI!”.

“E’ un lavoro che non tornerei mai a fare di mia spontanea volontà, ma se quella fosse l’unica possibilità allora ci penserei due volte prima di dire di No“. (inserviente)

Anche per Chiara – ancora un nome fittizio – il colloquio è stato fatto dal cellulare ed in maniera poco formale. La paga era ingiusta rispetto all’orario lavorativo: dalle 7.00 alle 21.00 quasi tutti i giorni. “Alcuni turni saltavano su richiesta “del capo”, turni che poi venivano “rinfacciati” con frasi “Perché non sei venuta?”” Non venivano fatte ore straordinarie, veniva rispettato al secondo l’orario quotidiano di lavoro (inserviente).

In Trentino, quindi, rispetto ad altre regioni non c’è il problema dei “colloqui lavorativi con domande illegali”, ma resta comunque la problematica dei giovani che vengono “sfruttati” sia riguardo alle paghe che riguardo alle ore di lavoro straordinarie.