Campodenno, approvato il bilancio di previsione 2023: attenzione particolare al risparmio energetico

Pubblicità

Pubblicità



Via libera da parte del Consiglio comunale di Campodenno, con astensione della minoranza, al Documento Unico di Programmazione (Dup) e al bilancio di previsione 2023-25, che per il 2023 pareggia a poco più di 4,4 milioni di euro, di cui circa 1,8 milioni saranno dedicati agli investimenti, con varie opere in programma.

Le principali riguardano la riqualificazione dal punto di vista energetico del centro scolastico “Mario Pezzi”, compresa la scuola materna, e del municipio.

Questi due interventi, da oltre 260 mila euro ciascuno, saranno finanziati al 100% da parte dello Stato.

L’edificio scolastico vedrà l’installazione dell’impianto fotovoltaico e della pompa di calore, il revamping interno (sostituzione dei corpi illuminanti) e la sostituzione delle due caldaie. Il municipio, invece, oltre ai pannelli fotovoltaici e alla pompa di calore, vedrà la sostituzione dei serramenti risalenti a fine anni ‘80.

«Qui un intervento sostanziale era necessario – commenta il sindaco Daniele Biada –. Riuscire a realizzare i lavori grazie a un contributo da oltre mezzo milione di euro era per noi fondamentale. Le opere dovranno essere terminate entro fine agosto per essere rendicontate, quindi i lavori inizieranno a breve».

Come detto, sono diverse le opere inserite nel bilancio, tra cui i lavori per la messa in sicurezza dei cimiteri di Dercolo, Quetta e Lover (costo 254 mila euro con finanziamento all’85% da parte della Provincia) e quelli già appaltati al bivio di via Salvez, con allargamento dell’incrocio con la SP67 e realizzazione del marciapiede lungo via del Giaz (costo 160 mila euro coperti al 95% da contributo provinciale).

Pubblicità Pubblicità



Una parte rilevante è poi dedicata alle progettazioni, tra le quali si trovano quella riguardante la riqualificazione della casa frazionale e della piazza di Quetta, ma soprattutto (oltre 250 mila euro) quella della nuova palestra a servizio del centro scolastico, intervento per il quale è stato chiesto il finanziamento provinciale su un costo previsto di oltre 3 milioni di euro.

In generale, il primo cittadino si dice soddisfatto del bilancio preventivo, il più consistente per quanto riguarda la parte straordinaria da quando è primo cittadino.

LAVORI ALLA SORGENTE “BUSONI” – Nel corso della seduta di Consiglio comunale si è parlato anche dell’emergenza acqua alla sorgente “Busoni”, dove si ipotizza un intervento corposo in somma urgenza per modernizzare il sistema di prelievo forzato, alternativo a quello naturale, aumentando la camera di accumulo esistente per il pompaggio in attesa di comprendere il funzionamento nelle condizioni di attivazione del sifone per approfondire eventualmente il sistema di pescaggio.

Si valuterà l’opportunità di realizzazione di un sistema di captazione dell’acqua alla base della briglia con immissione nel sistema di pompaggio esistente e probabilmente di integrazione del sistema di accumulo in corrispondenza del manufatto di presa alla quota della sorgente ora secca.

Nel frattempo sono anche aumentati i controlli delle forze dell’ordine, che stano vigilando sul rispetto delle ordinanze in modo tale da evitare sprechi di acqua.

In seguito al costante monitoraggio alla sorgente “Busoni”, che si trova sul territorio amministrativo di Campodenno ma che alimenta, oltre all’abitato di Campodenno comprese tutte le frazioni (esclusa Termon, alimentata solo in alcuni periodi) anche quello di Sporminore, è stato infatti riscontrato un calo della portata della sorgente.

Calo in seguito al quale i Comuni di Campodenno e di Sporminore avevano emesso già nel mese di luglio del 2022 un’ordinanza che prevedeva la chiusure delle fontane pubbliche e private, il divieto dell’utilizzo dell’acqua per il lavaggio di mezzi di locomozione e di trazione, anche agricoli, il lavaggio di cortili di pertinenza delle abitazioni e strade pubbliche/private.

In seguito al successivo forte calo della portata dei giorni scorsi, sono state emesse in via cautelativa dai due Comuni interessati le relative ordinanze al fine di limitare l’utilizzo dell’acqua potabile.

Nonostante questi accorgimenti le oscillazioni repentine dell’acqua sul fondo della presa di emergenza restano sotto i livelli storici e destano preoccupazione.

Il Comune di Campodenno ha pertanto chiesto la collaborazione al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia per affrontare l’emergenza idrica, da cui l’intervento prospettato.