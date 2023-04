Campionato regionale roller freestyle, domenica chiuso lo skatepark

Pubblicità

Domenica 2 aprile lo Skate Park in Via Maso Smalz 11 rimarrà chiuso al pubblico per consentire lo svolgimento dalle ore 9 del campionato regionale di roller freestyle organizzato dall’associazione sportiva Easy Ramp. L’ingresso è a pagamento.

L’associazione, assieme a Unione Italiana Sport per Tutti – Uisp e alle associazioni Giovani Arte Sport, Front Flip e Sport senza frontiere Trentino, ha siglato con il Comune il patto di collaborazione “Park Trento: un bene comune per promuovere lo sport per tutti” con il quale si sono impegnati a prestare costantemente il proprio impegno nella valorizzazione della struttura sportiva nonché in attività di pulizia mensile della stessa.

