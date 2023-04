Antropolad: sottoscritta la convenzione per il biennio 2023/2025

Pubblicità

La Giunta provinciale ha approvato oggi lo schema di convenzione per il biennio 2023/2025, tra la Provincia autonoma di Trento, la Libera Università di Bolzano, l’Università degli Studi di Trento e la Scola Ladina de Fascia, per l’attivazione della quarta edizione del corso di formazione denominato Antropolad.

Il corso, rivolto a aspiranti docenti e docenti in servizio presso le scuole di ogni grado dell’area ladina di Fassa, ha come obiettivo l’ampliamento e l’approfondimento delle competenze dei partecipanti in ambiti quali la linguistica, la letteratura e la cultura ladina, l’antropologia alpina e la didattica.

Modalità e scadenze per la prescrizione saranno disponibili a breve sul sito della Libera Università di Bolzano all’indirizzo: www.unibz.it.

La Provincia promuove da diversi anni progetti finalizzati alla qualificazione dell’offerta formativa, con particolare attenzione alla formazione dei docenti che insegnano le lingue di minoranza. Tra questi, particolare rilievo ricopre ANTROPOLAB, un’iniziativa collaudata, giunta alla quarta edizione, che si prefigge di rispondere non solo alle necessità manifestate dalla comunità ladina, ma anche a quanto contemplato dalla legge sulla scuola, che prevede quale requisito per l’assegnazione con precedenza assoluta dei posti vacanti e disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato di personale docente della Scola ladina de Fascia, oltre all’attestato di conoscenza della lingua e cultura ladina, anche l’attestazione di qualificazione conseguita a seguito della frequenza di progetti di alta specializzazione.

ANTROPOLAD è rivolto ad aspiranti docenti e docenti in servizio presso le scuole di ogni grado dell’area ladina di Fassa ed è aperto anche a docenti e a operatori culturali dell’area ladina dolomitica, fino alla copertura dei posti disponibili.

Il corso di formazione, della durata di quattro semestri, prevede un’attività didattica complessiva equivalente a 18 CFU, con frequenza obbligatoria alle lezioni e ai laboratori per l’80% delle ore previste. Tutti i corsi verranno tenuti nella sede della Scola ladina de Fascia, a Sèn Jan/San Giovanni di Fassa.

Per l’ammissione al corso è necessario un diploma di maturità. Possono iscriversi ai singoli insegnamenti anche le persone in possesso di diploma di maturità, coloro che dimostrino comprovata conoscenza della materia e tutti gli studenti universitari regolarmente iscritti alle università di Trento e Bolzano.

È richiesto un livello di competenza nella lingua italiana e ladina pari o superiore al B2 QCER. Coloro che non sono in possesso di certificati linguistici potranno sostenere un esame per l’accertamento della conoscenza B2 di ladino presso la Libera Università di Bolzano, previa iscrizione.

